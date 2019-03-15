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酒駕不起訴卻被吊銷駕照 他不服打訴訟遭駁回

2019-03-15 11:44聯合報 記者吳淑君╱即時報導

楊男酒駕公共危險罪不起訴，他以此要求撤銷吊銷駕照處分，遭基隆地方法院駁回。圖／聯...
楊男酒駕公共危險罪不起訴，他以此要求撤銷吊銷駕照處分，遭基隆地方法院駁回。圖／聯合報系資料照片
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楊姓男子開營業小貨車，去年3月某日近午，在基隆市深澳坑路口，擦撞一輛自小客車，警方酒測值達每公升0.20毫克，是5年超標2次，當場舉發，並以其涉及公共危險罪嫌移送偵辦，基隆地檢署不起訴，但被裁罰9萬元，吊銷駕照，楊男不服，憂心沒有駕照，將會失去工作而提起行政訴訟，被基隆地方法院駁回。

法院調查指出，楊男106年6月12日早上，酒後開營業小貨車行經國道一號南向5.3公里入口匝道，被警攔截並施以酒測，測得其呼氣酒精濃度之測定值達每公升0.50毫克，所犯公共危險罪被法院判有期徒刑3月。

去年3某日近午，楊男又酒後開營業小貨車，行經基隆市深澳坑路及調和街口前，撞到一輛自小客車， 楊男主張他是職業駕駛，這起交通違規行為，已不起訴處分，罰鍰部分他其可以接受，但吊銷駕照，將影響其生計，請求撤銷。

法官表示，酒駕超過規定標準，處15,000元以上9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年；5年內違反2次以上者，處9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊銷其駕駛執照。

楊男這次酒駕所涉公共危險罪不起訴，是因他的酒測值未達刑罰標準（每公升0.25毫克），但他酒測值超過行政罰標準（每公升0.15毫克），楊男以不起訴處分書，作為其本件交通違規免遭裁罰之依據，不足採。

楊男酒駕，5年內酒精濃度超過規定標準2 次以上情形屬實，按道路交通管理處罰條例第35條第3 項及24條之規定，罰他9萬元、吊銷駕駛執照及應參加道路交通安全講習，經核於法並無不合，楊男主張訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

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