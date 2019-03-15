新北議員陳科名收押禁見 法院裁定理由出爐

2019-03-15 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市議員陳科名涉嫌替多家建商向新北市政府關說施壓，要求官員加快特定業者建照的核發速度，藉此換取其投資的公司承接建商發包的工程，前天被新北地檢署搜索調查，由於其涉犯貪污重罪，又有串證之虞，今凌晨被法院裁定羈押禁見；同案涉嫌圖利罪的徐姓清潔隊員以15萬元交保，陳所投資的工程行張姓、蔡姓及顏姓3名業者則分別以10萬到200萬元不等金額交保。

檢調調查，有建商希望能趕快推出建案銷售，找上陳科名幫忙關說，且明知陳所投資的工程行報價高於行情，仍將建案的土方清運、門窗安裝交給工程行承接，作為交換條件。陳則涉嫌利用市議員權勢對新北市核發建照的承辦人員施壓，要求他們優先處理特定建商的建照審核，藉此獲得工程行業務獎金，因此認定有行、收賄嫌疑。

辦案人員也發現，陳所投資的土方公司涉嫌違規清運廢土，新北市環保局徐姓清潔隊員明知此事，卻沒有依法開罰，有圖利他人嫌疑，因此將他帶回一併調查。

檢方前天帶回21名涉案人漏夜調查，訊後認定陳科名、徐姓清潔隊員及張姓、蔡姓和顏姓3名負責人涉犯重罪，且有串證之虞，於是向法院申請羈押禁見，其餘16名建商等相關人員則分別以5萬元到20萬元不等金額交保。

法院裁定理由指出，陳訊後否認收賄、圖利，但檢方有提出相關證據，陳現在仍是議員身分，相關政府行政人員、廠商對其仍有一定敬畏，且有部份廠商在偵訊時附和陳的說法，若未羈押禁見，恐有勾串、滅證之虞，因此裁准檢方聲請。