環團擋國道4號台中環線豐原潭子段開發 法院：無理由

2019-03-15 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



為促進交通網絡更加便捷，行政院環保署審查國道4號台中環線豐原潭子段環評，認為無須進入第二階段環境影響評估，開發單位應依工程還說書切實執行。台灣生態協會提告，請求環保署命交通部高公局提出地質安全評估等報告，並未完成審查前不得開發。台北高等行政法院認為環保署並未違反環評法相關規定，也沒疏於執行職務，協會請求無理由，判敗訴，可上訴。

國道4號台中環線豐原潭子段計畫自國道4號終點台3線西側約1.4公里處起，終點於潭子聚興地區以系統交流道直接銜接台74線快速公路，全長約10.9公里。

判決指出，環保署依環境影響評估法第7條規定，在2013年7月19日公告「工程環境影響說明書」審查結論，認定沒環評法第8條相關情形，因此無須進入第二階段環評，開發單位應依工程環說書切實執行。

台灣生態協會提出訴願及公民告知書，但訴願機關不受理，因而依環評法第23條第8、9項等規定提起公民告知訴訟，請求環保署命高公局提出「環境現況差異分析」及「對策檢討報告」，並進行基地地質調查及地質安全評估，且應命於未完成審查前不得開發。

法院查出，環保署用原處分公告工程無須進入第二階段環評，這項處分已生形式存續力（形式確定力），仍有效並拘束環保署及開發單位，沒有須進入第二階段的問題，且開發案是否進入第二階段，協會也不可用公民告知方式要求環保署執行。

至於環評法第16條之一規定，開發單位應提出「環境現況差異分析」及「對策檢討報告」必須是「逾3年始實施開發行為」時，且該3年起算，須符合「通過環境影響說明書或評估書審查」及「取得目的事業主管機關核發之開發許可」。

法院指出，該開發計畫在2013年7月19日已作成審查結論，並經交通部在2015年12月31日作成開發許可，且高公局在2016年10月21日函報環保署及交通部預定施工日期、11月2日實際進場施作。2017年7月18日舉辦動土典禮，並沒逾3年才實施開發，因此協會這項要求於法未合。

此外，環評法第18條第1、3項所指「得命開發單位定期提出環境影響調查報告書」及「應命開發單位限期提出因應對策」部分，不是公民告知書中要求環保署或開發單位應履行的事項，且高公局在環評過程中，就已評估過敏感地質，提出環差分析報告，而環保署在2018年1月16日通過審查。

法院認為，環差分析報告時，已提出地質敏感區基地地質調查、地質安全評估報告，因此協會稱高公局違反地質法第8條等規定，未確實進行基地地質調查及地質安全評估，也非有據，依法駁回。