新北刑大一夜連破兩職業賭場 賭資逾200萬元

2019-03-15 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市刑大日前接獲情資，14日凌晨分別在中和及樹林區連破兩場天九牌職業賭場，共查扣200多萬元賭資，逮79人，查扣賭具及賭資200萬多元。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

新北市刑大日前接獲情資，14日凌晨分別在中和及樹林區連破兩場天九牌職業賭場，共查扣200多萬元賭資，賭客72人依社維法裁處，睹場負責人及清計共7人，訊後昨天依賭罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵二隊日前獲報，中和區中和路一處老舊透天厝內涉嫌暗藏天九牌職業大賭場，蒐證發現賭場前後各裝設3支監視器鏡頭，監看屋外狀況，14日凌晨1時許會同中和偵查隊攻堅逮人，逮捕陳姓負責人、2名工作人員及賭客共計35人，查扣賭資新臺幣14萬5500元，抽頭金11萬2000元、天九牌1副、監視器系統等證物。

新北市刑大偵四隊也在14日深夜1時30分許，與保大霹靂小組及警察局靖紀小組持新北地方法院搜索票，在樹林區田尾街一處民宅內查獲天九牌職業大賭場，逮捕白姓負責人、陳姓屋主兼清注人員、黃姓把風人員和負責接送賭客的顏姓司機共4人，並當場查獲賭客40名，賭具天九牌2副、骰子130顆、莊家牌6張、監視器系統、賭資61萬1900元、抽頭金17萬5400元，警方發現該賭場使用大量籌碼進行賭博，並以每人每小時收抽頭金500元。兩案經警方訊緻將72名賭客依社會秩序維護法裁罰，另賭場負責人等7人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。