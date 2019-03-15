質疑歐欣水保計畫涉嫌偽造 環團赴南檢按鈴控告

2019-03-15 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



環團上午前往台南地檢署按鈴申告，質疑歐欣公司水保計畫涉嫌偽造。記者邵心杰／攝影 分享 facebook

針對龍崎歐欣案水土保持計畫，環團日前已控告歐欣公司涉嫌偽造文書，邊坡穩定分析資料有誤，今天上午再向台南地檢署提出新證據，質疑水保計畫內河川水系有明知且故意偽造之嫌，請檢察官調查，也要求台南市府撤銷歐欣水保計畫施工許可。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，歐欣公司涉嫌故意畫錯歐欣水保計畫場址的河川水系，根據內政部相片基本圖，於1988、2002、2010年航空照相資料，歐欣場址掩埋區有溪流，但歐欣2010年水保計畫核定本卻涉嫌劃錯溪流，溪流往北移，有明知且故意偽造嫌疑，已嚴重牴觸水土保持技術規範第11條及187條。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調說，經推斷歐欣場區有湧泉地下水，因為環團在歐欣場址北邊約400公鑿井發現地下水，地下水高程與此地牛埔溪高程接近；環團也發現歐欣場址南邊約400公尺有泥火山、噴泉，整個歐欣場區位在斷層帶，有地下水、噴泉，根本不能當掩埋場。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿呼籲，當局應該善用在地自然資源，尤其是惡地形，如在國外必會好好利用，也希望當局能開發成地景公園。

台灣水資源保育聯盟等環團上午10時前往台南地檢署，按鈴申告，質疑歐欣公司水保計畫涉嫌偽造，並要求市府撤銷歐欣水保計畫施工許可。

歐欣公司則回應，本公司之龍崎無毒事業廢棄物處理中心案，水保計畫書業經臺南縣政府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查，認為符合申請當時之建築物構造設計規範及水保技術規範並確認可行，始於99年6月獲得核可，其中邊坡穩定相關資料、技師簽證、相關審查意見及結論等文件如實且完備，絕無闕漏造假。

部分人士所指控的造假問題，其實是因為以相對高程或絕對高程方式呈現分析結果，是呈現方式的不同，但對分析結果本身並無影響。相關資料及說明公司也已提送台南市政府轉呈監察院。

本公司依據現行法規及主管機關指導進行各項作業，日後對各方意見均表尊重，但仍籲請各界尊重技師專業，以及政府機關依法行政所為之行政處分，並請慎用社會及司法資源，切勿濫訟及任意作不實指控。本公司亦將收集相關證據，必要時採取法律行動。