持衝鋒槍搶合作金庫114萬 換來10年苦牢

2019-03-15 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民歐培祥因欠龐大債務，去年持衝鋒槍侵入沙鹿區合作金庫商業銀行，大喊搶劫對空射擊1槍後，強盜114萬餘元後，逃至屏東地區躲藏，經警循線逮獲，台中地院今天依加重強盜等罪將他判刑10年，並沒收犯罪所得。

判決書指出，44歲的歐培祥於8年前在台中市梧棲區文心街住處，受綽號「金生」男子所託，收受具殺傷力仿美國COBRAY廠制式衝鋒槍製造之仿造衝鋒槍1支、子彈30顆。

投資失利的歐培祥，積欠龐大債務，需錢孔急，竟另行起意，去年7月20日上午，在他的住處先以膠帶將機車的車牌遮住後，攜帶仿造衝鋒槍，騎機車前往沙鹿區沙田路合作金庫商業銀行沙鹿分行旁停車格放置後，即頭戴橘黃色半罩式安全帽、並以頭套遮住臉部後，進入合庫銀行沙鹿分行營業大廳。

歐培祥大喊一聲「搶劫！」，持仿造衝鋒槍對空射擊1發子彈，致使銀行行員不能抗拒而紛紛走避後，歐培祥即跳入銀行櫃臺內搜取現金，共計得款新台幣114萬7530元後，旋即騎機車逃逸。

強盜得逞後，歐歐培祥強盜得手後，即於翌日逃逸至高雄、屏東地區，並透過綽號「教授」的不知情友人介紹，借住至「教授」友人位於屏東縣長治鄉瑞光路段的房屋。