親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙屍案死囚再審
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「服務範圍不只高雄」吳：若韓國瑜當總統不會對不起高雄

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

帶女友至酒店與友同樂 返家後繼續喝趁機上她

2019-03-15 07:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿洛」帶女友「小靜」到酒店與友飲酒作樂，返家後又繼續倒酒給她喝，趁機性侵被害人，經被害人提告，他辯稱過程中對方也有配合，很自然發生，但兩人的通訊對話，他不斷向被害人道歉與懺悔，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。得上訴。

判決書指出，「阿洛」於106年4月1日經過友人介紹結識「小潔」，兩人相約同月25日凌晨3時，由他搭載她至酒店與友人聚會，席間她因陸續飲用烈酒而酒醉，他邀她至他的住處休息。

「阿洛」載她返家後，又陸續倒酒給她喝，「小潔」因飲酒甚多而致酒醉意識不清，他趁機性侵被害人，她驚醒後表示「不要弄我」，然她仍因酒醉而無力反抗，他不顧她拒絕，繼續性侵被害人，直至被害人有力氣時往前移動，轉身推開他，他才罷手。經被害人提告。

「阿洛」否認性侵犯行，辯稱「對方是清醒的，沒有酒醉，自行走到我房間睡覺，我沒有攙扶她，她先去睡覺後，我也躺到她旁邊睡，因為那是我的床，她有碰到我，應該知道我在她旁邊，雖然我沒有口頭問她要不要發生性行為，但過程中她也有配合，所以我覺得她也想跟我發生性行為，我們是很自然發生的」。

合議庭從兩人的微信對話，查出「阿洛」原本不斷向「小潔」表示道歉及懺悔，有與她和解意願，並請她提出要求，她原也同意與他私下洽談和解，但他事後反悔，不願與她和解，且態度轉趨強硬，故被害人至警局報案，

法官審酌，兩人為朋友關係，他竟未能尊重她身體自主權，違反她的性自主意願；又斟酌他犯後否認犯罪，毫無悔意犯後態度，予以判刑。

男子「阿洛」帶女友「小靜」到酒店與友飲酒作樂，返家後又繼續倒酒給她喝，趁機性侵被...
男子「阿洛」帶女友「小靜」到酒店與友飲酒作樂，返家後又繼續倒酒給她喝，趁機性侵被害人，經被害人提告，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照
分享

♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

保全負責大樓住戶安全 沒想到欺負女童竟是他

2019-03-15 08:01

歌手楊靜、溫瀚龍婚外情曝光 前夫提告獲判15萬撫慰金

2019-03-14 20:53

她負氣甩開男友卻被性侵 男友尋芳蹤找到人剛好報警

2019-03-14 15:23

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

海巡一兵搞大少女肚子偷墮胎 結果僅醫師要坐牢

2019-03-13 21:01

香檳女孩雙手高舉香檳熱場 中研院博士生揉她臀5秒挨罰

2019-03-13 18:30

錄音筆蒐證「晚上給你」 麻辣對話卻不算通姦

2019-03-13 17:41

聽聞嬌妻婚前是別人小三 他悶悶不樂離家不歸

2019-03-12 22:13

糊塗運將找錯對象摸錯人 駕車追10公里摸她下體

2019-03-12 20:31

偷情生子的代價 少婦要賠原配2年薪水

2019-03-12 17:10

他學蜘蛛人爬窗偷原味內衣褲 女子嚇慘

2019-03-12 16:30

下藥洗劫女網友偷拍裸照 迷魂大盜判8年

2019-03-12 15:46
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52

2538萬藍寶堅尼只賣1100萬 要買20日到中檢喊價

2019-03-14 11:43

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

2019-03-14 20:11

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見

2019-03-15 00:26

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56

國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇

2019-03-14 23:49

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

桃園女嬰臀部灼傷 衛生局：月子中心初診說是尿布疹

2019-03-14 12:56

「自由真好！」 歸仁雙屍案死囚謝志宏當場釋放

2019-03-14 18:15

她負氣甩開男友卻被性侵 男友尋芳蹤找到人剛好報警

2019-03-14 15:23

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案

2019-03-14 19:50

隨時火拚！男腰插3把上膛槍 海巡驚險逮獲

2019-03-14 12:47

死囚謝志宏關押19年裁准再審 當庭獲釋

2019-03-15 00:49

貼心！女童搭機捷迷路 竟是要送阿嬤生日卡驚喜

2019-03-14 15:00

陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50

大陸四川遊客花蓮車禍 場面驚險10人送醫

2019-03-14 22:03

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

淡江女學生離奇命案 初判遭電擊昏迷落水

2019-03-14 14:50

歌手楊靜、溫瀚龍婚外情曝光 前夫提告獲判15萬撫慰金

2019-03-14 20:53

這漁船假裝作業又跑給海巡追 原來船上滿是走私菸

2019-03-14 17:51

基隆舊公寓外牆水泥塊砸落 「落石」危險民眾說嚇人

2019-03-14 14:33

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

陸客團遊覽車為閃前車 花蓮自撞10傷者送醫

2019-03-14 20:10

弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」

2019-03-14 19:30

製毒廠來不及搜索就爆炸了！員警灰燼中採證法辦7人

2019-03-14 15:20

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

議員陳科名涉賄遭聲押 侯友宜：該辦就辦絕對不寬貸

2019-03-14 15:22

高雄市舊七賢國中校舍、路樹倒塌 6車被壓在樹下

2019-03-14 16:11

淡江女學生離奇命案 伴屍少年有吸食大麻

2019-03-14 13:03

撞死人判18年將服刑情緒壞 胡家瑞毆父襲警法官先押了

2019-03-14 20:22

北市轉彎車5年多奪28命 公車客運就占20死

2019-03-14 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top