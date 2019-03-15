帶女友至酒店與友同樂 返家後繼續喝趁機上她

2019-03-15 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿洛」帶女友「小靜」到酒店與友飲酒作樂，返家後又繼續倒酒給她喝，趁機性侵被害人，經被害人提告，他辯稱過程中對方也有配合，很自然發生，但兩人的通訊對話，他不斷向被害人道歉與懺悔，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。得上訴。

判決書指出，「阿洛」於106年4月1日經過友人介紹結識「小潔」，兩人相約同月25日凌晨3時，由他搭載她至酒店與友人聚會，席間她因陸續飲用烈酒而酒醉，他邀她至他的住處休息。

「阿洛」載她返家後，又陸續倒酒給她喝，「小潔」因飲酒甚多而致酒醉意識不清，他趁機性侵被害人，她驚醒後表示「不要弄我」，然她仍因酒醉而無力反抗，他不顧她拒絕，繼續性侵被害人，直至被害人有力氣時往前移動，轉身推開他，他才罷手。經被害人提告。

「阿洛」否認性侵犯行，辯稱「對方是清醒的，沒有酒醉，自行走到我房間睡覺，我沒有攙扶她，她先去睡覺後，我也躺到她旁邊睡，因為那是我的床，她有碰到我，應該知道我在她旁邊，雖然我沒有口頭問她要不要發生性行為，但過程中她也有配合，所以我覺得她也想跟我發生性行為，我們是很自然發生的」。

合議庭從兩人的微信對話，查出「阿洛」原本不斷向「小潔」表示道歉及懺悔，有與她和解意願，並請她提出要求，她原也同意與他私下洽談和解，但他事後反悔，不願與她和解，且態度轉趨強硬，故被害人至警局報案，