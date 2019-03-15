新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見

2019-03-15 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市議員陳科名涉嫌替多家建商向新北市政府關說施壓，要求官員加快特定業者建照的核發速度，藉此換取其投資的公司承接建商發包的工程，前天（13日）被新北地檢署搜索調查，由於其涉犯貪汙重罪，又有串證之虞，今天凌晨零時許，法院裁定羈押禁見；同案尚有4名被告的羈押庭仍在進行，法院漏夜審理。

檢調調查，市府核發建照有一定程序要走，且會按建商申請的順序逐一審核，往往需要超過一個月的時間。有建商希望能趕快推出建案銷售，於是找上陳科名幫忙關說，並將建案的土方清運、門窗安裝等工程交給陳投資的公司承接，作為交換條件。

陳科名被控涉嫌利用市議員權勢，自2017年開始對新北市核發建照的承辦人員施壓，要求他們優先處理特定建商的建照審核，其中包括上櫃公司「新潤」。如果承辦員未加速流程，陳就會致電「關切」，直接要求其長官「建照核發是否能快一點」。

辦案人員也發現，陳所投資的土方公司涉嫌違規清運廢土，新北市環保局徐姓清潔隊員明知此事卻沒有依法開罰，有圖利他人嫌疑，因此前天也將他帶回一併調查。

檢方前天帶回21名涉案人漏夜調查，訊後認定陳科名、徐姓清潔隊員及張姓、蔡姓和顏姓3名負責人涉犯重罪，且有串證之虞，於是向法院申請羈押禁見，其餘16名建商相關人員則分別以5萬元到20萬元不等金額交保。