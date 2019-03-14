國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇

2019-03-14 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



總統蔡英文3年前要求「全面提升國軍的服裝以及個人裝備」，爆出疑似招標弊案！檢調接獲檢舉，國防部軍備局2017年公開招標「吸震片」，得標廠商涉嫌根本未達要求的規格，卻仍通過國軍驗收；橋頭地檢署上月底聲押1名楊姓業者獲准，另有多名嫌疑人，不排除有軍官涉協助包庇，全案正擴大偵辦中。

檢警調查，2017年度國防部軍備局生產製造中心公開招標「吸震片」，共分為3標，由不同的公司得標，實際上幕後供應商為高雄仁武區一間專門製造軍警專業用品的公司，這間公司疑似用次級原物料、來自大陸，保證書上列出的卻仍照原本軍備局生產製造中心第205廠（205兵工廠）製造研發的。

據了解，國軍內部的政風單位發現成品根本不符規格，抓出採購案有問題，懷疑負責驗收的軍官只驗產品外觀、不測試品質，將全案移請檢調偵辦；檢方在2月底指揮調查人員搜索205兵工廠營區、得標廠商等處，傳喚業者及軍方人員共數10人到案說明，訊後認定仁武區這間軍警用品公司的楊姓負責人涉犯偽造文書、詐欺、違反政府採購法等罪，聲押獲法院裁准；另約5人列為嫌疑人。

檢調也不排除有軍職人員涉入此案協助包庇、放水讓驗收過關，全案還要擴大追查不符合規格的原料來源，至於有多少裝備受影響，還需統計。