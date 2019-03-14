親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

多項新證據 讓謝志宏從死刑定讞到獲釋

2019-03-14 22:14中央社 台南14日電

10多年後，謝志宏傍晚重獲自由，開心與母親牽手，和冤平夥伴一起高呼「謝志宏無罪」...
10多年後，謝志宏傍晚重獲自由，開心與母親牽手，和冤平夥伴一起高呼「謝志宏無罪」。聯合報系記者邵心杰／攝影
分享
涉及台南歸仁雙屍命案的死囚謝志宏，今天走出牢籠，得歸功於台南高分檢聲請再審，找出謝志宏親筆書寫行蹤交代稿未隨案移送，及當時未及調查的現場鑑定等多項證據。

依台南市歸仁區雙屍命案的判決認定，當時21歲謝志宏和19歲郭俊偉（2人都死刑定讞，被羈押於台南看守所），2000年6月24日凌晨發現陳姓女子獨自站在便利商店外，郭俊偉上前搭訕，力邀陳女出遊，陳女雖答應，卻在出遊途中二度要求前往他處會見男姓友人，和郭俊偉發生激烈爭吵。

郭俊偉心生不滿，又貪圖陳女姿色想要染指，就叫謝志宏取出郭俊偉在台南市歸仁區和順路住處的蝴蝶刀，預藏在郭俊偉機車置物箱內，搭載陳女前往台南市關廟區墓園，再命令謝志宏在牌樓下等候。

郭俊偉在墓園涼亭內出示蝴蝶刀，迫使陳女和他交往，再將陳女載回住處強制性交。當時謝志宏正在看電視心癢難耐，利用郭俊偉暫時外出時，調戲陳女卻遭拒絕。

郭俊偉返家後，又將陳女載往台南市歸仁區南丁路工寮，因陳女要求回家，郭俊偉想到陳女曾要求載訪男性友人，醋意頓生，又怕陳女洩漏遭強制性交，就持蝴蝶刀刺殺陳女20多刀，謝志宏再接刀刺殺，陳女共被刺殺48刀死亡。

在行凶時，老農張清木剛好騎腳踏車路過，驚見凶殺過程，心慌之下緊急踩煞車驚動郭俊偉、謝志宏，老農遭刺殺滅口。

案發後2人被逮，謝志宏接受警方詢問時，坦承持刀刺殺陳女和張清木；法醫研究所鑑定書也記載，陳女身體深、淺刀傷共48處，深層傷有11刀力道匪淺，無法排除1人以上所為。

謝志宏涉案歷經多年審理，2011年1月更七審宣判死刑，最高法院同年5月駁回上訴定讞。

不過，台南高分檢重新調查發現多項「新證據」。謝志宏在接受警方偵訊自白前，曾親筆書寫1份「行蹤交代稿」，附於台南市警局歸仁分局「0624專案會議」卷宗內，卻未隨案移送。

另外，檢方囑託宜蘭縣政府警察局鑑識科股長藍錦龍，就謝志宏、郭俊偉歷次供述和被害人陳女、張清木屍體傷勢、解剖報告、5現場照片是否吻合等進行鑑定，但在全案審理時未及調查。

謝志宏也聲請就「刀具血溝之設計與刀具插入人體後拔出之力道大小有無影響」，向法醫研究所函詢所得回函，也不存在於判決確定前。

台南高分檢認定這些新證據足以動搖原確定判決關於此案行凶人數不止1人的認定基礎，去年9月以檢察官發現全案還有新事實、新證據，認定謝志宏應受無罪判決，聲請再審。

命案死刑書寫
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

退休情報官成共諜只判6月 法院理由出爐

2019-03-14 19:45

鴛鴦賊缺錢竟偷神像變賣 賊星該敗落入警方手裡

2019-03-14 19:05

底價20萬漁船69萬賣出 拍賣官也太強！

2019-03-14 19:03

曾被指控脅迫金絲貓賣淫提報女流氓 答女今告妨害名譽

2019-03-14 18:40

「自由真好！」 歸仁雙屍案死囚謝志宏當場釋放

2019-03-14 18:15

遠雄因松菸煙囪傾斜遭罰150萬元提告 最高行判免罰確定

2019-03-14 17:52

周泓旭涉與王炳忠發展組織 退回北檢另案偵辦

2019-03-14 17:19

陸生共諜案周泓旭判刑定讞 北檢尚須計算是否發監

2019-03-14 16:50

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

移工2年沒休假 血汗工廠老闆娘判刑

2019-03-14 16:12

土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56

陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50

竹北市代田耕豪涉賄 罪嫌不足不起訴

2019-03-14 15:46

議員陳科名涉賄遭聲押 侯友宜：該辦就辦絕對不寬貸

2019-03-14 15:22

私刑正義！網友抱怨改裝機車噪音 男糾眾11人蛋洗騎士

2019-03-14 14:54

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

中檢拍賣藍寶堅尼 檢察官拍微電影創意促銷

2019-03-14 14:30

虐殺女嬰案 南檢起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 14:28

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

死囚謝志宏案現曙光再審 家人買好新衣等他團聚

2019-03-14 13:32

她竟連薪資戶頭都給詐團 逆轉獲判無罪確定

2019-03-14 13:29

大麻女誆「1年住帝寶」騙光保全錢 害上吊判1年

2019-03-14 13:26

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

擄鴿勒贖錢領走錢肉票未返回 提供帳戶者判8個月

2019-03-14 11:55

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

中石化子公司前副總被控背信買賣焦煤油 獲不起訴

2019-03-14 11:10

桃市前議員蘇志強連任失利 又涉賄選遭起訴

2019-03-14 11:05

台南虐殺女童 檢方起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 11:04

新店之狼想看女生長什麼樣？「愉悅地笑」至少犯3起

2019-03-14 10:46

塞她嘴巴又以皮帶綁手腳 是為救她屬緊急避難判免刑

2019-03-14 10:41

台南歸仁雙屍命案死囚謝志宏 台南高分院同意再審

2019-03-14 10:35

無卡分期消費及APP購物氾濫 學生被當冤大頭

2019-03-14 10:21

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

散播災害假消息 致人於死可判無期

2019-03-13 23:58

成大開刀房揮刀 妨害醫療判1年

2019-03-13 23:53

幼兒園設監視器 教部暫不考慮

2019-03-13 23:50

3人以上聚眾鬥毆最重罰10萬 14日提報行政院會

2019-03-13 23:42
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

2538萬藍寶堅尼只賣1100萬 要買20日到中檢喊價

2019-03-14 11:43

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

2019-03-14 20:11

土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

桃園女嬰臀部灼傷 衛生局：月子中心初診說是尿布疹

2019-03-14 12:56

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

「自由真好！」 歸仁雙屍案死囚謝志宏當場釋放

2019-03-14 18:15

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案

2019-03-14 19:50

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

隨時火拚！男腰插3把上膛槍 海巡驚險逮獲

2019-03-14 12:47

陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50

她負氣甩開男友卻被性侵 男友尋芳蹤找到人剛好報警

2019-03-14 15:23

貼心！女童搭機捷迷路 竟是要送阿嬤生日卡驚喜

2019-03-14 15:00

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

淡江女學生離奇命案 初判遭電擊昏迷落水

2019-03-14 14:50

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

基隆舊公寓外牆水泥塊砸落 「落石」危險民眾說嚇人

2019-03-14 14:33

這漁船假裝作業又跑給海巡追 原來船上滿是走私菸

2019-03-14 17:51

高雄市舊七賢國中校舍、路樹倒塌 6車被壓在樹下

2019-03-14 16:11

弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」

2019-03-14 19:30

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

製毒廠來不及搜索就爆炸了！員警灰燼中採證法辦7人

2019-03-14 15:20

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

陸客團遊覽車為閃前車 花蓮自撞10傷者送醫

2019-03-14 20:10

淡江女學生離奇命案 伴屍少年有吸食大麻

2019-03-14 13:03

台南虐殺女童 檢方起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 11:04

超幸運！他雙腿被拖板車輾壓 竟然只有皮肉傷

2019-03-14 14:08

妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top