歌手楊靜、溫瀚龍婚外情曝光 前夫提告獲判15萬撫慰金

2019-03-14 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台語歌手楊靜去年8月被《壹週刊》爆料與小她16歲的男歌手溫瀚龍共處一室，相處甚密，事隔2月婚姻告吹，但風波延燒至今未歇；楊靜的施姓前夫指控溫瀚龍侵害他的配偶權，興訟求償150萬元，案經新北地方法院審理，今獲判勝訴，賠償金額15萬元。

施男興訟指控，楊靜和溫瀚龍去年8月去宜蘭表演，結束後先一起去吃消夜，再住進台北復興北路的旅店，經媒體報導後，9月又爆出2人一起住進新北市中和區的旅館。此外，2人早在4月時就以夫妻相稱，還在身上刺青對方的英文名字。

施男表示，溫男已侵害他的配偶權，事件也導致他與楊靜離婚，家庭破裂。由於自己在地方也算是有名望的家族，不倫戀經媒體報導後廣為人知，自己不斷遭人在背後非議，而溫男始終未對他表達任何歉意或悔意，讓他備受打擊，痛苦不堪，因此求償精神撫慰金150萬元。

法院審理時，溫男未出庭也未具狀表示任何意見。

法院調查新聞報導截圖，楊、溫2人除有先後入住旅館的事實，還有同車、共餐和貼身相靠等親密合照，顯見報導並非無中生有，而從其往來互動來看，也足見逾越常人與已婚異性情況，最後審酌溫男的侵害配偶權程度和財力情況，判他須賠15萬元。