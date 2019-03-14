世新大學刺傷學妹案 學長判賠145萬

2019-03-14 19:29 中央社 台北14日電



世新大學陳姓男學生被控因不滿學妹態度疏離、欲斷絕往來，在校持刀揮刺學妹。台北地方法院今天判決陳男須賠償新台幣145萬元。全案可上訴。

刑事部分，最高法院8日依殺人未遂罪，判決陳男有期徒刑6年定讞。

判決指出，陳男於民國102年間在捷運上認識被害學妹後，時常以電話聯繫，但學妹日後因感覺遭陳男監視而逐漸疏遠，並要求陳男不要再聯絡。

陳男於106年12月11日上午到世新大學被害學妹教室外，質問對方為何態度不友善，隨後持預藏水果刀壓制學妹，並朝對方頭頸揮刺3刀，所幸助教出面喝止，學妹送醫急救無大礙。