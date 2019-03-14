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底價20萬漁船69萬賣出 拍賣官也太強！

2019-03-14 19:03聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，由於競標民眾太踴躍，一艘底價20萬的漁船最後以69萬元拍出；底價7300元的iphone手機，最後以3萬元拍出，在熱烈競標下，兩單位總計賣得80萬450元。

今天下午的聯合拍賣會，包括高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇及法務部行政執行署長林慶宗均到場參加；聯合拍賣會首先由拍賣官主任檢察官莊玲如主持。

去年屏東地檢署等單位共同查獲的最大宗岸際毒品案，總計查扣兩艘漁船，拍賣底價分別是20萬元、5萬元，其中底價20萬的漁船以69萬元拍出。另一艘底價5萬元的漁船，雖然價格低廉，但因為缺乏漁業證照，而且還有動產擔保債權，所以無人喊價。

其次詢問度最高的是底價只有7300元的IPHONE X手機，在此起彼落的競價聲下，最後以3萬元賣出。其餘傳真機、計算機，也很熱門，屏東地檢署總計賣得73萬5300元。

屏東分署則拍賣12件動產，其中8件動產高於底價賣出，許多動產都很搶手。屏東分署現場同時變賣不用喊價競標的26件園藝盆栽等，相關的變賣品幾乎全部賣光，屏東分署總計入帳6萬5150元。

屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯...
屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，競標民眾十分踴躍。圖／屏東分署提供
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屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯...
屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，競標民眾十分踴躍。圖／屏東分署提供
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屏東地檢察署與法務部行政執行署屏東分署今天下午在車城鄉舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，競標民眾十分踴躍。圖／屏東分署提供
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拍賣會毒品檢察官
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