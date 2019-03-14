遠雄因松菸煙囪傾斜遭罰150萬元提告 最高行判免罰確定

2019-03-14 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



遠雄因松山菸廠的古蹟大煙囪發生傾斜問題，遭台北市環保局依違反環評法裁罰150萬元，並命負責人參加環境講習8小時。但市府考量工程技術問題，決議不停工。遠雄不服，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院2017年間判市府勝訴。案經上訴，最高行政法院今廢棄原判決關於環境講習及罰鍰部分，改判均撤銷，全案確定。

大巨蛋開工後挖到地下層，疑似造成緊鄰的松山菸廠古蹟建物受損；北市文化局發現部分區域出現龜裂、下陷，鍋爐房的煙囪也明顯傾斜，請遠雄暫時停工修復，但環保局事後認為遠雄未依公告的環說書古蹟維護計畫切實執行停工，並進行適當的緊急應變措施，導致古蹟裂痕增加，應予罰鍰。

北市府環保局認為，從遠雄所提供古蹟周邊建物相關數據來看，仍呈現數據達行動值標準，認為其有違環評規定及承諾，於2015年3月間裁罰最重150萬元，並限期在2015年4月7日前提出緊急改善補強計畫，且依環境教育法第23條第2款、環境教育法施行細則第14條第1項第2款規定，命負責人參加環境講習8小時。遠雄不服，提起訴願，經無理由駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，2017年8月3日判市府勝訴。案經上訴，最高行政法院今廢棄原判決關於環境講習及罰鍰，改均撤銷，全案確定。