退休情報官成共諜只判6月 法院理由出爐

2019-03-14 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中山科學研究院退役中校林世斌，因安排其它退役將官與大陸黨軍及行政機關人員見面，涉嫌違反國家安全法，今天分別被新北地方法院判處有期徒刑6月，得易科罰金。而邊鵬趁赴陸機會交付我國公開的國防報告書，被檢方起訴違反國家情報工作法，此部分則獲法院宣判無罪。

邊鵬退伍之前曾任國際情報官、聯絡官和空軍後勤官等職，屬受管制的情報機關人員，林世斌則是擔任過空軍聯絡官及教官，2人均與擔任大陸福建省某辦公室主任的王姓解放軍軍官有聯繫，且分別安排退役軍官赴陸與王見面。

檢調調查，林世斌2009年7月曾招待空軍戰管聯隊副參謀長退役的游姓上校到大陸西安旅遊，並在旅途中安排游與王見面，事後又安排2人在上海見面，藉此讓王、游二人建立關係，因此有替大陸發展組織嫌疑。

邊鵬則是在2015年間與陸方搭上線，以「鄉林投資案」為通訊暗語和對方聯絡，並利用赴陸參訪筧橋航校機會，安排空軍737聯隊副聯隊長退役的范姓上校和飛指部顏姓主任私下與王見面，隔年又安排范、王與解放軍現役空軍官員在淮安見面。

審理時，邊、林2人坦承事實但否認犯行；法院認為2人領國家俸祿，卻罔顧對國家應有的忠誠，為謀求私立，意圖危害國家安全，最後考量其犯罪情節，過去無犯罪紀錄，素行均稱良好，因此分別量處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折抵一日。

另外，邊鵬利用2015年參訪筧橋航校機會，將網路上公開、市面上買得到的國防報告書電子檔及紙本資料交付給解放軍人士，被檢察官起訴違反國家情報工作法。