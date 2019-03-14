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死囚謝志宏獲釋 感嘆自由真好

2019-03-14 17:26中央社 台南14日電

男子謝志宏遭控犯下台南市歸仁區雙屍命案並已死刑定讞，台灣高等法院台南分院今天裁定再審且停止刑罰執行，謝志宏下午獲釋後表示：「自由真好！」

歸仁民國89年6月發生雙屍命案，郭俊偉和謝志宏被逮，死刑定讞，謝志宏一直被羈押在法務部矯正署台南看守所迄今已19年。

命案死刑台灣高等法院
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