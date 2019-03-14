陸生共諜案周泓旭判刑定讞 北檢尚須計算是否發監

2019-03-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



周泓旭。聯合報資料照片 分享 facebook 來台念碩士的陸生周泓旭替大陸黨務機關發展組織，被依違反國家安全法起訴，一、二審依發展組織未遂罪判1年2月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞，因高院認為羈押天數已與二審判決刑期相當，去年5月8日將他停止羈押；周泓旭是否還須發監服刑。台北地檢署今表示，將計算羈押天數是否可折抵刑期。

北檢指出，還沒收到相關判決卷證，尚無從計算周泓旭先前遭羈押的天數，能否完全折抵刑期，收到卷證後再計算釐清，若計算完確認可折抵刑期即會結案。