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撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

撞死清大「物理奇才」博士生林仲桓並肇逃的男子胡家瑞，昨疑似情緒不穩，遭其父報警指控兒子涉嫌家暴，胡大聲對警叫囂還持空氣槍對峙，被依妨害公務現行犯逮捕。胡男昨還要求提審被法院打回票，台北地檢署複訊後，認定有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

清大博士生林仲桓95年6月遭改裝車駕駛胡家瑞（27歲）闖紅燈撞倒，北檢指控，林捲入車底後，胡駕車將林拖行致死，事後胡肇事逃逸，另持有槍械，遭依殺人、槍砲罪起訴；最高法院今年2月維持二審判決，依法判胡有期徒刑18年定讞，預計今年4月9日入監服刑。

新北市警方昨天中午獲報，新店區明德路一公寓內，發生兒子攻擊父親的家暴案件，警方到場發現報案人為撞死清大「物理奇才」博士生的胡家瑞父親。

胡父向警方表示，兒子因情緒失控，雙方發生口角爭執，還意圖攻擊，才會報警求援，胡男見警方到場，情緒更是大爆發，不理警方柔性勸說，還聲稱要去拿噴子（手槍），隨後便從廚房拿出疑似槍械之物藏於身後，並作勢拉滑套上膛。

胡男不僅對警方大聲叫囂並持空氣槍衝向警員意圖攻擊，被警方以強制力當場壓制，該把空氣槍有槍身無槍管並不完整，警方初步判斷並無殺傷力。

胡男昨天被逮後，要求提審但被法院打回票，警方訊後今天依妨害公務罪嫌送辦。

台北地檢署檢察官向法院聲請羈押胡家瑞。記者賴佩璇/攝影。
台北地檢署檢察官向法院聲請羈押胡家瑞。記者賴佩璇/攝影。
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清大妨害公務
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