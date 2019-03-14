移工2年沒休假 血汗工廠老闆娘判刑

2019-03-14 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



印尼3名女子來台工作謀生，未料遇到血汗工廠，不但每天超時工作，假日也被迫加班，其中一人甚至長達2年10個月沒有休假，薪水還被工廠黃姓老闆娘扣押，無法匯回家鄉，生活形同軟禁，直到今年5月才被救出安置。事件曝光後，老闆娘被檢察官以人口販運防治法起訴，今天被新北地方法院判處5月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

黃姓老闆娘（50多歲）循合法管道引進3名印尼女子從事電子零件加工，但利用3人對台灣環境陌生和語言不通的弱勢，扣留了3人護照、居留證、健保卡等物，並強迫3人除來工廠工作之外，還要幫忙打掃其住處，每天都超時工作，平日從早上6時坐到晚上8時30分，假日也得從早上6時做到傍晚5時30分，且每3月才發給每人9000元零用錢，其餘薪水全部扣住沒發。

除此之外，黃姓老闆娘還限制了3人行動自由，只能在有人監視的情況下外出購買生活品，還沒收了3人手機，限制其每2個月只能與家人短暫聯絡一次，而且撥打電話的電話卡還得另外購買電話卡。

3名女子被剝削的時間分別長達2年10月、2年7月和2個多月，其雖然生活痛苦，甚至有輕生念投，但因為怕付出的心血全泡湯而不敢吭聲，就連同是來台工作的丈夫來訪，也只能在工廠2樓隔著窗戶跟丈夫相望，生活一舉一動都被監視，形同軟禁，直到今年5月才被新北市勞工局和警方等相關單位救出。

偵訊時，黃姓老闆娘否認剝削女移工，辯稱3人是自願加班，沒收手機是因為怕3人工作時講電話偷懶或分心發生意外，不覺得自己違法，但對於其下班時間仍扣留其手機的作為無法自圓其說。此外，該工廠其他台籍勞工均遵照勞基法打卡上下班，工作時也可以帶手機，對於差別待遇，她也支吾答不出原因。