土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市土城警分局陳姓警員疑為求績效，涉嫌拿舊案照片充當新案的證據，還找了2名假線民當證人，作假資料申請搜索票。新北檢調今前往其辦公室搜索並將人帶回訊問，全案朝偽造文書偵辦中。

據了解， 陳員是為了偵辦毒品案而做假資料，送新北地院審核時，恰巧遇到核過舊案的法官。法官調查前後2案並無關連，因此向新北地檢署告發。