陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



來台念碩士的陸生周泓旭替大陸黨務機關發展組織，被依違反國家安全法起訴，一、二審依發展組織未遂罪判1年2月徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞，至於周泓旭羈押期限折抵刑期等執行問題，仍待檢方認定。

周泓旭來台灣就讀政治大學企業管理研究所，2016年畢業，他隔年再以商務名義來台，遭控接受「大陸地區黨務機構」李姓秘書委託，遊說一名有機會接觸外交公務文件的「A男」為中國工作，承諾給他每季1萬美元報酬，還建議A男以自由行方式到新加坡、日本，再安排對岸官員與他會面。但因A男不同意，周任務失敗，2017年3月9日遭調查局國家安全維護站逮捕。

周否認吸收我方官員，並稱只是認識台盟上海市委聯絡部副部長李彬，而所謂的「A男」根本是軍情局現役少校情報員；檢方宣稱他的硬碟裡有犯罪證據，周堅稱「是被植入的」。

另外，二審審理期間，檢方又查出周利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火T計劃」、「燎原新聞網」發展組織事證，移請高院併案審理。二審去年4月26日宣判，仍維持一審1年2月徒刑；至於王炳忠等人發展組織的併案部分，法官認為是新案情，與周案無關，退回北檢另行偵辦。

檢方、周泓旭均不服判決提上訴，但雙方仍爭執事實，不符合上訴三審的要件，故最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

周泓旭因羈押日折抵刑期，去年5月8日屆滿，高院裁定停止羈押，限制出境、限制住居並責付辯護人，每日下午5時前至六張犁派出所報到，但周泓旭認為，自己羈押日折抵刑期已超過刑期1年2月，不該要求他每天到派出所報到，提出抗告。