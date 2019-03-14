竹北市代田耕豪涉賄 罪嫌不足不起訴

2019-03-14 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣竹北市第9屆市民代表主席現金賄選案，新竹地檢署偵查終結，認為竹北市民代表田耕豪的叔叔及傅姓、巫姓友人、郭姓代表之子、林姓代表等人，因違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大起訴；田耕豪因罪嫌不足而為不起訴處分。

針對此現金賄選案，檢察官邱志平指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局刑事警察大隊及竹北分局、法務部調查局新竹市調查站組成專案小組。

檢方調查，田耕豪的叔叔及其傅姓、巫姓友人基於犯意聯絡，分別於去年11月間，對朱姓代表、郭姓代表之子、林姓代表各交付現金70萬元，以尋求朱姓、郭姓、林姓代表，支持田耕豪當選第9屆市民代表主席。

檢方指出，朱姓、郭姓代表拒絕收受並予以退回，只有郭姓代表的兒子沒有按照父親的意思，侵佔70萬供已花用。

另外，檢方認為，田耕豪雖可能為最後實際主要利得者，甚或具有高度行賄犯罪動機，但都不足作為推論其有合謀、參與或提供資金的證據，且查無田姓代表與起訴的被告有犯意聯絡及行為分擔，認其罪嫌不足而為不起訴處分。