高雄警界巡佐一年2次酒駕 主管也要記申誡

2019-03-14 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



湖內警分局張姓巡佐 9日遭屏東警方攔檢發現酒駕情事，經查他是一年內第二度酒駕，引發高市警界高層震怒。湖內警分局表示，張先前在仁武分局因酒駕懲處調至湖內分局警備隊服務，平日上班勤前酒測值合乎規定，為防止張再度酒駕，各級幹部多次勸導仍發生憾事，依規定會記小過兩次，並調整服務區域，主管也會記申誡一次。

張姓巡佐（46歲）家住屏東縣，去年9 月，因未戴安全帽遭屏東警方攔檢查獲酒駕，張男被記過處分，去年9月從仁武分局調至湖內分局警備隊。

3月9日深夜11點多，張姓巡佐酒後騎車，又再度在屏東市被員警攔檢發現酒駕，張表明拒測，事後仍被查出他是具備警職身分，依法通報高市警局督察室處理，一年兩度酒駕，全被屏東警方查獲。

湖內分局督察組長溫基興表示，張姓巡佐去年因酒駕調至警備隊，上班以值班守望為主，不得報領加班費，9 日晚間在家喝酒，因肚子餓騎機車外出吃宵夜 ，後來遭屏東警方攔檢發現酒測，因貪圖方便再度酒駕，令人 痛心，因他違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，依規定會記小過兩次，且調整服務地區，主管也會申誡一次，目前懲處仍在作業中。