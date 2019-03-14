親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

高雄警界巡佐一年2次酒駕 主管也要記申誡

2019-03-14 15:00聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

湖內警分局張姓巡佐 9日遭屏東警方攔檢發現酒駕情事，經查他是一年內第二度酒駕，引發高市警界高層震怒。湖內警分局表示，張先前在仁武分局因酒駕懲處調至湖內分局警備隊服務，平日上班勤前酒測值合乎規定，為防止張再度酒駕，各級幹部多次勸導仍發生憾事，依規定會記小過兩次，並調整服務區域，主管也會記申誡一次。

張姓巡佐（46歲）家住屏東縣，去年9 月，因未戴安全帽遭屏東警方攔檢查獲酒駕，張男被記過處分，去年9月從仁武分局調至湖內分局警備隊。

3月9日深夜11點多，張姓巡佐酒後騎車，又再度在屏東市被員警攔檢發現酒駕，張表明拒測，事後仍被查出他是具備警職身分，依法通報高市警局督察室處理，一年兩度酒駕，全被屏東警方查獲。

湖內分局督察組長溫基興表示，張姓巡佐去年因酒駕調至警備隊，上班以值班守望為主，不得報領加班費，9 日晚間在家喝酒，因肚子餓騎機車外出吃宵夜 ，後來遭屏東警方攔檢發現酒測，因貪圖方便再度酒駕，令人 痛心，因他違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，依規定會記小過兩次，且調整服務地區，主管也會申誡一次，目前懲處仍在作業中。

副分局長顏證文表示，張姓同仁去年9月調至分局警備隊任職，上班須依規定進行酒測，酒測值皆零，任職以來，各級幹部加強關懷與輔導，很遺憾張仍在休假期間違法酒駕，靜待調查與懲處。

張姓巡佐一年兩度酒駕被抓，湖內分督察組長溫基興出面說明懲處作業。記者徐白櫻／攝影
張姓巡佐一年兩度酒駕被抓，湖內分督察組長溫基興出面說明懲處作業。記者徐白櫻／攝影
分享

酒駕加班費警察
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

大麻女誆「1年住帝寶」騙光保全錢 害上吊判1年

2019-03-14 13:26

私刑正義！網友抱怨改裝機車噪音 男糾眾11人蛋洗騎士

2019-03-14 14:54

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

中檢拍賣藍寶堅尼 檢察官拍微電影創意促銷

2019-03-14 14:30

虐殺女嬰案 南檢起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 14:28

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

死囚謝志宏案現曙光再審 家人買好新衣等他團聚

2019-03-14 13:32

她竟連薪資戶頭都給詐團 逆轉獲判無罪確定

2019-03-14 13:29

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

擄鴿勒贖錢領走錢肉票未返回 提供帳戶者判8個月

2019-03-14 11:55

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

中石化子公司前副總被控背信買賣焦煤油 獲不起訴

2019-03-14 11:10

桃市前議員蘇志強連任失利 又涉賄選遭起訴

2019-03-14 11:05

新店之狼想看女生長什麼樣？「愉悅地笑」至少犯3起

2019-03-14 10:46

塞她嘴巴又以皮帶綁手腳 是為救她屬緊急避難判免刑

2019-03-14 10:41

台南歸仁雙屍命案死囚謝志宏 台南高分院同意再審

2019-03-14 10:35

無卡分期消費及APP購物氾濫 學生被當冤大頭

2019-03-14 10:21

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

散播災害假消息 致人於死可判無期

2019-03-13 23:58

成大開刀房揮刀 妨害醫療判1年

2019-03-13 23:53

幼兒園設監視器 教部暫不考慮

2019-03-13 23:50

3人以上聚眾鬥毆最重罰10萬 14日提報行政院會

2019-03-13 23:42

父踹四歲兒致死 自首判刑七年二月

2019-03-13 23:38

妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32

林益世申請外役監服刑 矯正署駁回

2019-03-13 21:02

「偵查不公開」警察杯弓蛇影？ 法務部：誤會本意

2019-03-13 19:23

高雄4歲童不聽媽媽話 爸竟痛毆踹破肝臟致死

2019-03-13 17:29

台88線接連2起疑變換車道車禍 車輛回堵狀況排除

2019-03-13 17:01

移工轉行當「山老鼠」難抓 法務部籲移民署建臉譜檔

2019-03-13 16:55

影／20歲的186萬名車生日禮物 因酒駕撞毀還吃上官司

2019-03-13 16:22

醉女酒駕不禮讓撞翻2人 自己破頭血流盧警消：不要就醫

2019-03-13 16:21

朝振興醫院丟汽油瓶縱火 男判刑3年6月

2019-03-13 16:17

越界陸籍漁船 船上驚見珊瑚、魟魚

2019-03-13 15:57

成醫刺傷2醫護體循師判1年 院方：尊重司法判決

2019-03-13 15:15

成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56

成大開刀房濺血 受害醫師：選擇原諒

2019-03-13 14:50

職場霸凌釀禍？體循師刺護理師案判1年

2019-03-13 14:37

「我不是好爸爸」 19年沒見過女兒、扶養費泡湯

2019-03-13 14:32
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

扯！超商發現過期品罰1萬元 店員泣：等於整月做白工

2019-03-13 17:13

桃園驚傳月子中心虐嬰 女嬰屁股嚴重燙傷急救

2019-03-14 10:56

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

2019-03-13 16:31

「戲說台灣」藝人康龍去年住家火警1死4傷 兒子卻在自家樓下縱火

2019-03-13 17:16

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

2019-03-14 10:52

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

2538萬藍寶堅尼只賣1100萬 要買20日到中檢喊價

2019-03-14 11:43

影／集集火車衝上人行道畫面曝光 目擊者：幸好不是假日

2019-03-13 18:00

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06

影╱持槍強盜屏東萬丹鄉雜貨店 角頭大哥落網

2019-03-14 10:46

影╱剛出生就被棄養 「警犬小黃」掛牌民眾讚好萌

2019-03-14 10:24

海巡一兵搞大少女肚子偷墮胎 結果僅醫師要坐牢

2019-03-13 21:01

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

市議員陳科名涉行賄新北巿府官員 檢訊後聲押

2019-03-14 13:26

中華科大傳墜樓 傷者疑是東吳學生

2019-03-13 20:22

香檳女孩雙手高舉香檳熱場 中研院博士生揉她臀5秒挨罰

2019-03-13 18:30

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

彰化集合式住宅火警 消防人員即刻救援8人救出

2019-03-13 19:15

集集線列車疑煞不住車 脫軌衝300公尺撞上人行道

2019-03-13 16:52

淡江女學生離奇命案 伴屍少年疑似吸毒住院觀察

2019-03-14 09:32

錄音筆蒐證「晚上給你」 麻辣對話卻不算通姦

2019-03-13 17:41

桃園坐月子中心驚傳虐嬰 月子中心：主管在忙

2019-03-14 11:40

新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06

壓力大到失控 女護士與母大吵架後跳樓

2019-03-13 17:27

高雄4歲童不聽媽媽話 爸竟痛毆踹破肝臟致死

2019-03-13 17:29

越界陸籍漁船 船上驚見珊瑚、魟魚

2019-03-13 15:57

妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32

隨時火拚！男腰插3把上膛槍 海巡驚險逮獲

2019-03-14 12:47

林益世申請外役監服刑 矯正署駁回

2019-03-13 21:02

桃園女嬰臀部灼傷 衛生局：月子中心初診說是尿布疹

2019-03-14 12:56

「偵查不公開」警察杯弓蛇影？ 法務部：誤會本意

2019-03-13 19:23

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37

淡江女學生離奇命案 伴屍少年有吸食大麻

2019-03-14 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top