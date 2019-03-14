警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市警局湖內分局一名張姓巡佐本月9日在屏東騎機車被攔查，他全身散發酒味但拒測，已是他一年內第二度酒駕，今天消息曝光，讓局長李永癸三令五申「酒駕零容忍」一再破功，讓其他同仁直呼「不怕死的！」，也使督察長劉祥浤強調，一定要研議加重處罰酒駕累犯，不排除比照軍方直接免職。

張姓巡佐（46歲）家住屏東，去年9月喝完半瓶高粱酒後，騎機車在屏東市復興路、廣東南路口，因沒戴安全帽被警方攔檢，結果全身散發酒氣，呼氣酒精濃度高達每公升0.67毫克，他當時從仁武分局被改調湖內分局警備隊，該案屏東地院判4月徒刑，得易科罰金定讞。

不料湖內分局已經加強關懷、勸導他，本月9日他休假返回屏東，再度酒後騎車外出，行經瑞光路時因安全帽未扣好，屏東分局員警攔查他並聞出酒味，但他拒測，員警依法開單扣車，發現他具警職身分，也通報高市警局。

劉祥浤強調，依規定給予張姓巡佐記過兩次處分，並調整服務地區；面對一再發生酒駕，劉祥浤表示已經不斷地宣導、加強教育，恐怕要研議比照軍方查獲酒駕隨即列入汰除對象，用更嚴格方式讓同仁守規。