死囚謝志宏案現曙光再審 家人買好新衣等他團聚

2019-03-14 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



被控涉犯18年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏多年來頻喊冤，台南高分檢重新調查發現當年警方隱匿謝志宏所寫的行蹤稿等新證據，認足以動搖原確定判決本案行凶人數不止1人的認定基礎，台南高分院合議庭今裁定開始再審，並停止刑罪之執行。謝的哥哥得知消息很開心，已為弟弟準備好新的衣褲，一起返家團聚。

謝志宏的哥哥中午得知這個好消息，表示希望這個好消息，能讓事件往好的方向走。他表示，這起案件疑點太明顯，弟弟真的沒有沒人，在監委及冤平協會等協助下，總算傳出好消息，重啟再審後，希望法官能夠好好調查。

謝志宏的哥哥說，已為弟弟準備好新的衣褲，讓弟弟替換，不知弟弟的size如何？很可能買大了，如不合身，再拿去更換好了。他說，將和律師討論，確定弟弟返家時程，再好好謝謝社會各界的關心，他也會準備好豬腳麵線，讓弟弟去霉運，返家團聚。

台南高分院指出，檢察官聲請再審所提出謝志宏所寫的行蹤稿、鑑定人藍錦龍出具的犯罪現場重建鑑定報告、謝所提出有關血溝之網站查詢資料，及院方依謝聲請向法醫研所函詢所得的回函，均屬新證據。