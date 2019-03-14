她竟連薪資戶頭都給詐團 逆轉獲判無罪確定

2019-03-14 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄李姓女子被控涉提供4個銀行帳戶給詐騙集團，但她堅稱是接獲來電表示可協助申請貸款，才提供帳戶，自己也是受害者。高雄地院一審不採信她說法，依犯幫助詐欺取財罪處6月徒刑，李女不服提起上訴，高雄高分院發現4個帳戶包括她重要的薪資戶頭，認定她急需借錢上當，改判無罪確定。

檢方起訴指出，李姓女子（24歲）2016年6月27日將名下台銀、彰銀、郵局及玉山銀行帳戶，連同存摺、提款卡、密碼都一併給自稱「洪世儒」的男子使用；之後陸續10名民眾受詐騙報案後，總受騙金額40多萬元，警方鎖定戶頭，並循線逮捕李女。

李女辯稱，曾經向某公司申請貸款，被一直催補資料，相隔2、3星期後接獲一位自稱銀行人員「洪世儒」來電說可以協助申請貸款，並要他提供帳戶才能製作資金流通記錄、以便銀行審查取得貸款，她於是將4個戶頭帳戶密碼都交出去，沒想到遇上詐騙集團。

一審認為，李女有向貸款機構詢問過借貸流程，知道不用交付提款卡、甚至密碼，且也知道「洪世儒」來電意思為要幫製造假金流記錄，是不法用途，她都能察覺不合理之處，還抱以容任心態交付出去，認定犯幫助詐欺取財罪。