大麻女誆「1年住帝寶」騙光保全錢 害上吊判1年

2019-03-14 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



22歲的李姓保全聽信直銷女子張鳳桂「一年內帶你入住帝寶」」話數，以為可以用錢滾錢的投資方式賺錢，在張女慫恿下，李將名下房產拿去地下錢莊抵押，結果拿到的250萬元全被張女騙走，房子也因為付不出高額利息被錢莊男子顏國峯辦過戶，李上吊自殺。新北地院依詐欺取財罪判張女1年徒刑，沒收犯罪所得，犯重利、偽造私文書的顏則判處刑7月，得易科罰金。

高等法院今開庭，張鳳桂因不想曝光，竟拖延20分鐘不到庭，審判長訓斥，指「你做了這些事情，媒體欲報導，法院不能干涉採訪權」。

檢方起訴指出，張女（20歲）前年1月開始在臉書留言「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「2個月培育月入20萬」、「保障第一個月6萬」，宣稱有直銷可使人每月賺取高額報酬，並以大筆現金、名車等照片取信，但實際上卻是把民眾投資的錢放進自己口袋，拿來償還個人債務、揮霍開銷。

李姓保全信以為真，因沒有現金可投資，前年7月張女帶他去找經營地下錢莊的顏國峯（27歲）借款；李以蘆洲的房產辦理抵押借貸，雖簽下面額共計550萬元的3張本票，實際上只拿到250萬元，每月還負擔8%高利息。前年8月，李先後繳了4萬、12萬和4萬不等利息。

但投資不僅血本無歸，反倒被高利貸壓得喘不過氣，連房子也被顏辦過戶，李心情低落又不敢告訴家人，前年11月在房間內以電線上吊自殺。李死後，李母打民事訴訟想爭回房產，顏認為死無對證，仍拿著假資料抗辯，宣稱自己曾支付700萬元買下房屋，直到檢察官將他拘提到案才戳破謊言。

高等法院今開庭時，審判長詢問顏國峯為何簽立50萬元、400 萬、100 萬元的本票，卻僅拿到250萬元且還得負擔高利，「很吸血」？顏回答「只是希望李正常歸還」。審判長再問過戶的房地產合理市價多少？顏稱僅值4、500萬，但告訴代理人則表示有7、800萬元。法官諭知下次開庭時，請雙方提出市價證明。

審判長表示「騙錢就應賠錢」，並質疑顏所放的高利貸利率會否因對象不同而不一。談到和解問題，張鳳桂屢次開庭都說「我在努力」，卻都沒有下文，這也讓審判長動氣，質疑「努力了什麼？」。

張鳳桂另因持有第二級毒品大麻26.98功課，遭新北地院判刑6月，得易科罰金，張女卻要求法官本案給予緩刑；審判長詢問主張緩刑的法律依據何在？她答「我不太了解法律」，女律師竟然也支支吾吾。高院定3月21日再開庭，死者家屬表示，被告至今沒道歉。