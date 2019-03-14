新北議員陳科名涉收賄替建商關說 檢方向法院聲押五人

2019-03-14 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



民進黨籍新北市議員陳科名捲入收賄醜聞！新北地檢署昨指揮調查局台北市調處搜索約談陳科名、工務局徐姓公務員及建商等5人，查出陳涉嫌接受建商賄賂向新北市工務局關說施壓，以使建商加快取得建照，凌晨訊後依貪污等罪向法院聲押禁見陳科名、徐姓公務員及建商等5人。