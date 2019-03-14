中石化子公司前副總被控背信買賣焦煤油 獲不起訴

2019-03-14 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中石化轉投資大陸威華、威強子公司前執行副總劉湘國，被控在大陸進行焦煤油交易時，違背公司內規，導致交易損失新台幣1億7800萬多元。台北地檢署歷經近3年調查，查出中認定中石化高層另曾參與相關融資，依現有證據難以認定母公司全然不知情而沒授權，劉及會計吳嘉琇罪證不足，均不起訴。

中國石油化學工業公司指控，其子公司威華貿易、威強國際貿易執行副總劉湘國（台籍）2014年5月間涉在大陸進行三分交易時，讓母公司損失3500萬元人民幣（折合新台幣約1億7800萬多元）。檢調於2016年6月14、15日，約談劉男與前財務經理吳嘉琇到案說明，訊後請回併限制住居。

檢調調查，威華與威強是中石化在大陸子公司，公司規定若需要購買焦煤油，不得向大陸國營企業以外公司交易，劉湘國被控在2014年間，卻以3500萬元人民幣（約台幣1.78億多元）代價，向大陸非國營企業「天行」公司購入焦媒油品項。

劉湘國購入焦媒油後，又決定將品項轉賣給大陸「上海同業」公司，並與該公司約定可延遲一個月付款，但條件是須額外支付百分之3「利潤」，後來上海同業公司倒閉，不但連利潤沒給付，連價款都沒有著落，導致威華與威強損失1億餘元。

事後，劉及吳女被母公司中石化控告違反證券交易法特別背信罪。檢方傳喚證人，證稱子公司事務是陸籍董事長下決策，且2013年12月間也有好幾筆相關融資交易，中石化高層有參與，依現有證據難以認定母公司全然不知情而沒授權，劉及會計吳嘉琇罪證不足，均不起訴。