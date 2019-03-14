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桃市前議員蘇志強連任失利 又涉賄選遭起訴

2019-03-14 11:05聯合報 記者曾健祐╱即時報導

前桃園市議員蘇志強去年底大選尋求連任，卻涉嫌透過李姓樁腳以每票1000元賄選，李還向選民說「請投票支持蘇志強」、「既然拿到錢，要去支持志強」，檢調掌握情資1月17日傳喚蘇，但他矢口否認犯行，檢方今偵結依違反選罷法起訴蘇、李2人，而蘇這次選舉得票數位居落選頭，連任失利。

檢調指出，蘇志強（52歲）去年10月29日將裝有3萬元現金的信封交給李女（59歲），而李除了以每票1000元代價，親自交付給王姓選民1家共7000元，並交代「請投票支持蘇志強」，幾天後再拿4000元、2000元及1000元向3位選民買票，均強調要投給蘇等語。

檢方還查出，李還透過下游的姚女，交給她1800元再去向其他人行賄，姚分別向2名高姓友人說「錢是李給的，要投票支持蘇志強」、「既然拿了錢，就要支持志強」等語。

檢調今年1月初先將李女向法院聲押獲准，隨後再傳喚蘇志強並聲押，法院裁定15萬元交保，而訊時除了蘇矢口否認外，其他人都坦承犯行，另有相關LINE對話紀錄、筆記本等證物，檢方偵結今依違反選罷起訴蘇志強、李女。

蘇志強過去在復興公所任職，桃園市升格後當選首屆山地原住民市議員，去年底尋求連任，卻因涉及賄選遭起訴。

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