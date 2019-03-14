台南虐殺女童 檢方起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



檢察官相驗，發現女嬰前額、後腦有外力造成傷口導致顱內大片出血，可能是頭部撞擊地板或牆壁所致。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook

台南1歲6個月大女嬰哭鬧，遭17歲生母及同居的表姊等4人輪流以抓癢用的「不求人」、塑膠管「教訓」致死，台南地檢署今天偵查終結，女童母親因未滿18歲，移送台南地院少年法庭處理外，生母表姊、表姊夫及友人3人涉犯成人故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌，均提起公訴，同時，檢方認3人惡性深重，請酌情從重量處無期徒刑。

檢方指出，女童與生母及其表姊、表姊夫及友人共同居住，女童未滿1歲半，幾乎不能以言語表達，僅靠哭鬧本能反應，導致生母等4人逐漸失去耐性，自去年11月起，為了制止女童哭鬧，以徒手或使用各種器物毆打身體，及阻止夜間入睡，並停止夜間餵食等方式，凌虐女童，且不曾因女童哭鬧、體傷，將女童送醫治療。

今年1月15日凌晨2點多，不顧女童全身瘀血、反應微弱，4人依然毆打女童阻止她入睡直到凌晨5點；當日下午，4人發現女童體溫下降、眼睛翻吊、且生命跡象微弱，仍然堅持不送醫救治，導致女童在同日晚間7點死亡。

檢方指出，生母表姊等3人皆坦承共同傷害女童，但均否認有殺人故意。檢察官蔡清財依被告3人與女童母親供述及證詞、女童病歷、解剖鑑定報告及相關事證，女童因遭受凌虐，身體嚴重受傷，造成大面積新舊傷痕與瘀血，腦部出血，認3人有殺人故意。