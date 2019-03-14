新店之狼想看女生長什麼樣？「愉悅地笑」至少犯3起

2019-03-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前年4月10日凌晨，男子歐陽志聖見一名女子年輕貌美，一路尾隨她回家，女子打開1樓鐵門，他跟著鑽進樓梯間，壓制女子強吻、摸臀；因門外出現聲響，歐陽志聖才轉身離去。新北市警新店分局事後逮到歐陽，檢方依侵入住宅強制猥褻罪起訴，台北地院判他5年徒刑。高等法院考量被告後來認罪，有以20萬元和解的誠意，改判他4年6月徒刑。

歐陽志聖在新竹的電子工廠上班，休假日才回台北老家。警方調查，除了這名被害女子外，同年3月16日、4月7日深夜也曾侵入住宅猥褻另兩名女性，北院另案審理。

本件被害人表示，她到新店一家速食店消費，曾看見歐陽志聖向店家借廁所，凌晨2點多她走了近半公里回家，沒想到遭尾隨。被害人說，到警局作筆錄，員警詢問她是否願意採生物跡證，事後才得知對方涉及其他猥褻案。

女子表示，他進大門後收信，一名男子突然衝進來抓住她的臉，把她的臉轉過去親，她反射動作想躲開，她瞄到對方的眼睛「露出很愉悅的笑容」；她瘋狂尖叫、掙扎，男子卻開始摸到她的臀。因外面出現一個聲響，男子鬆手往門外跑，被害人趁隙打110報警。

歐陽志聖否認犯行，辯稱只是想要認識對方、看看女生長什麼樣子，尾隨進樓梯間時，因女方被他嚇到，馬上就離開以「避免誤會」，否認有接觸女方身體。歐陽志聖還說願意接受測謊來自證清白。

法官調查，歐陽志聖的確自速食店起就尾隨被害女子回家，沿途監視器都拍得清清楚楚。新北市警局鑑驗，在女方臉頰和口腔內採集的生物跡證，驗出了和歐陽志聖Y染色體DNA- STR相同型別，證實兩人曾經接吻。

法官認為， 被告侵入女子住處樓梯間強制猥褻，該加重刑責，被害人與歐陽素不相識，他只為圖私欲，竟半夜尾隨女子至住處樓梯間猥褻，行為實在可怖。被害人說，現在還是常常都在驚恐的狀態，無法恢復，因為被對方知道我家，我都不敢一個人走，需要去看身心科，天黑我就會把自己反鎖在家，非常擔憂自己安危。

歐陽志聖說，自己意識清楚，也可控制自己行為，他或因工作、學業、感情上多次挫折深感憂鬱、壓力大而無處發洩所致，但這樣也無法合理化犯行，北院判他5年徒刑。

高院審理時，歐陽志聖在第二次準備程序時，終於承認犯行並道歉，另外提出20萬元賠償金的提議；因被害人已獲犯罪被害人保護協會先補償20萬，「拒絕拿他的錢」。