塞她嘴巴又以皮帶綁手腳 是為救她屬緊急避難判免刑

2019-03-14 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



張男與「小萍」原為男女朋友關係，後來他另結新歡兩人分手，前年8月間，她前往他的住處服用安眠藥鬧自殺，他以娃娃塞她嘴巴，又以皮帶綁手腳，經「小萍」控告張男涉強制等罪，法官查出張是為避免她再服藥、或跳樓自殺，才出此下策，符合「緊急避難」，判他免刑。

法官查出，「小萍」在臉書與張男的妻子呂女對話稱「我吃了30顆安眠藥，我想死」、「我好痛苦他的無情」、「打我一點也沒心軟，也沒有想過我的好」、「我拿刀子要死，他叫我死在外面」、「我傷心欲絕」。

「小萍」的姐姐與張男臉書對話稱「我不想理妹妹，我麻煩你，直接報警帶走妹妹，不然你叫救護車帶走妹妹，妹妹會這樣亂，我很抱歉，妹妹本來就很神經，無理取鬧」。

「小萍」的姐姐又說「爸媽對妹妹很無奈，從小就不聽話。我也不知道妹妹到底在幹嘛，我也很無奈，對妹妹只有報警，讓妹妹去醫院睡」。

檢方起訴指出，49歲的張男與「小萍」原為男女朋友，兩人曾同居在張男位於大里區的住處，106年8月11日晚間，兩人發生口角，因她服用藥物精神不穩，並揚言自殺，他將她推出門外，她作勢跳樓，又將她推進門內。

張以絨毛娃娃塞住「小萍」嘴巴，以免她再服用藥物，又以皮帶、衣架綁住她手腳，以免她跳樓自殺，致她受有頭部、臉頰、嘴唇、背部、手腳等多處受傷。檢察官遂依傷害、強制罪起訴張男，法官審理，她撤回傷害告訴。

法官查出，張男與「小萍」原為男女朋友，至106年3月間，張又與呂女交往，而與「小萍」分手，「小萍」遂跑到張男住處鬧自殺，張男擔心「小萍」自殺，而將她綁起來，主觀上屬「緊急避難」行為，因此判決免刑。

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