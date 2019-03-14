親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

57歲高雄平凡「女孩」又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

台南歸仁雙屍命案死囚謝志宏 台南高分院同意再審

2019-03-14 10:35聯合報 記者邵心杰╱即時報導

被控涉犯18年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏多年來頻喊冤，台南高分檢重新調查發現當年警方隱匿謝志宏所寫的行蹤稿及「目睹郭俊偉行凶過程，但未參與」的供述，並向台南高分院聲請再審，經合議庭審理，同意開始再審，並停止刑罰的執行。

高分院指出，院方因再審聲請人所提出「新證據」與先前的證據綜合判斷結果，可以合理相信有足以使謝志宏受無罪或較有利判決的可能性，故裁定開始再審。至於，謝志宏是否確能受較有利之判決，必須待開始再審後，按通常審判程序進行審理，並依嚴格證明法則調查判斷後始能認定。

這是檢方繼鄭性澤案後，第二件幫死囚聲請的再審案，也是冤獄平反協會救援多年的案件，謝志宏翻案有望。義務律師涂欣成2005年接觸謝案後，根據醫生註記「聽不出謝說謊、無暴力犯罪紀錄、家庭關係親密友好」即認為謝被冤枉；他很感謝檢方用心查出謝在警詢時的第一份陳述書。

台南歸仁2006年6月24日凌晨發生陳姓女子遭性侵、殺48刀致死案，路過目擊的張姓老農也遭狠殺5刀滅口，警方查出郭俊偉行凶，郭又咬定謝志宏是共犯。警詢時，謝曾自白，後來否認涉案，官司纏訟11年，最高法院二2015年5月判處郭、謝死判，褫奪公權終身確定。

多年來，人權團體及謝志宏都喊冤，監委調查後也去年7月也函請法務部轉檢察總長提起非常上訴與再審，台灣冤獄平反協會也赴最高檢聲請提起非常上訴，案經台南高分檢重新調查。

被控涉犯18年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏多年來頻喊冤，經合議庭審理，同意...
被控涉犯18年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏多年來頻喊冤，經合議庭審理，同意開始再審，並停止刑罰的執行。圖／本報資料照
分享

命案死囚死刑
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

無卡分期消費及APP購物氾濫 學生被當冤大頭

2019-03-14 10:21

散播災害假消息 致人於死可判無期

2019-03-13 23:58

成大開刀房揮刀 妨害醫療判1年

2019-03-13 23:53

幼兒園設監視器 教部暫不考慮

2019-03-13 23:50

3人以上聚眾鬥毆最重罰10萬 14日提報行政院會

2019-03-13 23:42

父踹四歲兒致死 自首判刑七年二月

2019-03-13 23:38

林益世申請外役監服刑 矯正署駁回

2019-03-13 21:02

「偵查不公開」警察杯弓蛇影？ 法務部：誤會本意

2019-03-13 19:23

高雄4歲童不聽媽媽話 爸竟痛毆踹破肝臟致死

2019-03-13 17:29

台88線接連2起疑變換車道車禍 車輛回堵狀況排除

2019-03-13 17:01

移工轉行當「山老鼠」難抓 法務部籲移民署建臉譜檔

2019-03-13 16:55

影／20歲的186萬名車生日禮物 因酒駕撞毀還吃上官司

2019-03-13 16:22

醉女酒駕不禮讓撞翻2人 自己破頭血流盧警消：不要就醫

2019-03-13 16:21

朝振興醫院丟汽油瓶縱火 男判刑3年6月

2019-03-13 16:17

越界陸籍漁船 船上驚見珊瑚、魟魚

2019-03-13 15:57

成醫刺傷2醫護體循師判1年 院方：尊重司法判決

2019-03-13 15:15

成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56

成大開刀房濺血 受害醫師：選擇原諒

2019-03-13 14:50

職場霸凌釀禍？體循師刺護理師案判1年

2019-03-13 14:37

「我不是好爸爸」 19年沒見過女兒、扶養費泡湯

2019-03-13 14:32

成大手術室凶殺案宣判 成大：是否復職要看公懲會

2019-03-13 14:31

彰顯「我是中國人」搞醜圓山水神社 他緩刑2年繳3萬

2019-03-13 14:04

打官司假扣押不要碰這個 律師：很麻煩的！

2019-03-13 13:47

女童虐死判父9年10月 法院建議法務部速修法

2019-03-13 13:37

外遇妻離婚不成毆打老伴 害他心臟病發身亡

2019-03-13 13:15

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

一路關注成醫傷人案 護師工會「終結職場霸凌」

2019-03-13 12:43

「刺青很好看」少年偷紋身 爸爸告刺青師傷害

2019-03-13 12:42

國道3號田寮匝道砂石車翻覆 2人送醫

2019-03-13 12:29

成醫凶案法官採信職場霸凌 變更起訴法條

2019-03-13 12:27

騙國中女嘿咻給1萬 色男爽玩竟賴帳想開溜

2019-03-13 12:00

申請「國軍睦鄰款」買禮盒敬老 里長候選人涉賄不起訴

2019-03-13 11:57

周杰倫親叔打傷女鄰判刑4月確定 近期執行

2019-03-13 11:55

男童被照顧到成植物人 無照保母遭判2年

2019-03-13 11:25

成醫凶案林光宇刺護理師7刀 妨害醫療法判1年

2019-03-13 11:19
看更多

熱門文章

涉圖利…昔百萬年薪今月薪領3萬 明星調查官成蔬果送貨員

2019-03-14 06:58

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

2019-03-13 13:14

淡江女學生離奇死在溝渠 疑似與少年開毒趴

2019-03-13 16:02

扯！超商發現過期品罰1萬元 店員泣：等於整月做白工

2019-03-13 17:13

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

2019-03-13 16:31

「戲說台灣」藝人康龍去年住家火警1死4傷 兒子卻在自家樓下縱火

2019-03-13 17:16

影／集集火車衝上人行道畫面曝光 目擊者：幸好不是假日

2019-03-13 18:00

他獨自照顧高齡失智母 呆坐客廳不動鄰居發現他死了

2019-03-13 10:41

成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

2019-03-13 20:06

汽美店免費洗嬰兒椅 奧客提超扯要求讓老闆秒封鎖

2019-03-13 13:30

聯晚之眼／酒駕帶走15歲女兒 母將思念寫成28詩篇

2019-03-13 14:57

淡水新市鎮清晨巨響嚇壞民眾 網友：頭皮發麻了1分多鐘

2019-03-14 09:00

自殺前告別鄰居 白河警千鈞一髮救人

2019-03-13 14:58

海巡一兵搞大少女肚子偷墮胎 結果僅醫師要坐牢

2019-03-13 21:01

淡江女大生離奇陳屍溝渠 少年疑吸毒倒臥在旁

2019-03-13 15:30

中華科大傳墜樓 傷者疑是東吳學生

2019-03-13 20:22

樹林區汽車相撞致側邊全撞爛 嚇壞一旁超商民眾

2019-03-14 00:01

大里農會女職員洗錢8000萬 還找同事窺探警調閱情資

2019-03-13 13:06

香檳女孩雙手高舉香檳熱場 中研院博士生揉她臀5秒挨罰

2019-03-13 18:30

花蓮石梯港驚見浮屍 死者懷疑來自外地

2019-03-13 13:03

坑喪家索紅包 火化場班長「加班爐」A百萬

2019-03-13 10:59

製毒廠4500萬現鈔來源成謎 女拒吐實遭聲押

2019-03-13 23:04

你累了嗎？到超商點「92加滿！」司機尷尬糗爆

2019-03-13 13:21

謎案…25歲女大生陳屍溝渠 16歲少年倒一旁

2019-03-13 23:30

有「嘉明的味道」還不夠 告通姦無精液斑法官判無罪

2019-03-14 08:10

集集線列車疑煞不住車 脫軌衝300公尺撞上人行道

2019-03-13 16:52

彰化集合式住宅火警 消防人員即刻救援8人救出

2019-03-13 19:15

彰化疑祖孫三代車內燒炭自殺 2昏迷1清醒均有生命危險　

2019-03-14 00:00

聯晚之眼／酒駕肇事者不賠不道歉 家屬悲：政府幫了什麼？

2019-03-13 14:32

老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05

疑A柱擋視線 北市婦遭公車輾過送醫不治

2019-03-13 12:48

錢出去、票沒來！萬元搶鄧紫棋演唱會門票 4粉絲被騙

2019-03-13 12:29

調查官扮股市禿鷹 融券一張賺1500元判刑一年半

2019-03-13 11:16

百齡橋下驚見女浮屍 男友醉倒在旁還有大麻

2019-03-13 12:41

衝製毒工廠驚見4500萬現鈔、瑪莎拉帝 警憂毒品已流出

2019-03-13 12:28

疑工作壓力大 男子自停車場9樓跳樓身亡

2019-03-13 11:38

錄音筆蒐證「晚上給你」 麻辣對話卻不算通姦

2019-03-13 17:41

國道3號田寮匝道砂石車翻覆 2人送醫

2019-03-13 12:29

消防員崩潰日快到了 他們拜託「確實滅火別燒雜草」

2019-03-13 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top