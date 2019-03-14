台南歸仁雙屍命案死囚謝志宏 台南高分院同意再審

2019-03-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



被控涉犯18年前台南歸仁雙屍命案遭判死刑的謝志宏多年來頻喊冤，台南高分檢重新調查發現當年警方隱匿謝志宏所寫的行蹤稿及「目睹郭俊偉行凶過程，但未參與」的供述，並向台南高分院聲請再審，經合議庭審理，同意開始再審，並停止刑罰的執行。

高分院指出，院方因再審聲請人所提出「新證據」與先前的證據綜合判斷結果，可以合理相信有足以使謝志宏受無罪或較有利判決的可能性，故裁定開始再審。至於，謝志宏是否確能受較有利之判決，必須待開始再審後，按通常審判程序進行審理，並依嚴格證明法則調查判斷後始能認定。

這是檢方繼鄭性澤案後，第二件幫死囚聲請的再審案，也是冤獄平反協會救援多年的案件，謝志宏翻案有望。義務律師涂欣成2005年接觸謝案後，根據醫生註記「聽不出謝說謊、無暴力犯罪紀錄、家庭關係親密友好」即認為謝被冤枉；他很感謝檢方用心查出謝在警詢時的第一份陳述書。

台南歸仁2006年6月24日凌晨發生陳姓女子遭性侵、殺48刀致死案，路過目擊的張姓老農也遭狠殺5刀滅口，警方查出郭俊偉行凶，郭又咬定謝志宏是共犯。警詢時，謝曾自白，後來否認涉案，官司纏訟11年，最高法院二2015年5月判處郭、謝死判，褫奪公權終身確定。