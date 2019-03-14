越南新住民用臉書媒介鄉親來台打工落網

2019-03-14 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海洋委員會海巡署偵防分署嘉義查緝隊獲報，有大批失聯移工藏匿南投縣，從事採茶等非法農作情事，會同移民署嘉義專勤隊組專案小組，歷經多次跟監及埋伏守候，12日黎明拂曉出擊，在南投查獲越南籍1男3女共4名失聯移工，今天依違反就業服務法，解送嘉義專勤隊遣送，積極追查幕後雇主，經清查，這批移工並非去年底來台後逃逸的「觀宏專案」移工。

海巡與移民署偵查查緝時，北越籍男失聯移工脫逃抵抗，情勢一度緊張，仍被曾服役海軍陸戰隊，擅長擒拿術戰技的優越偵查員制伏，經清查，4名失聯移工，是合法申請來台擔任監護工或技工後逃逸，其中最久已逃逸1年。

專勤隊說，目前失聯逃逸移工以越南人最多，大多透過嫁來台的越南新住民，用ＦＢ臉書通訊工具聯絡，媒介親人或同鄉來台打工，介紹工作，疑賺取人力仲介費，但目前還未查獲非法仲介具體事證，非法打工越南移工，每天工資800至1000元不等。