無卡分期消費及APP購物氾濫 學生被當冤大頭

2019-03-14 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「我的小孩沒有信用卡，為什麼他可以分期付款買東西？！這是不是詐騙！」這是來自一個母親焦急的詢問。這位母親的女兒為了想增進語文能力，選擇了線上英語課程，在業務員的引導下完成了線上訂購與分期付款，事後驚覺總金額高達近9萬元，無力負擔下才老實向父母告知此事。

學生由家長陪同表示，她以為是分期付款，但只上課過一個月，一堂課，覺得不適應想退費，就說要她付三成費，大約3萬6多元，如再不付款就形同信用貸款的循環基金，不斷累積，等於融資。

媽媽說，這麼大筆的錢，也不知道如何還，今天站出來，是要提醒大家，不要讓更多的孩子受騙。

台灣消保會說，這不是個別案例，而是發生在年輕人身上的消費借貸「進行式」，台灣消費者保護協會發現目前市場上實際存在消費借貸的管道有二個主要管道。

第一個管道是YAHOO！奇摩購物中心，網站上近5千件的商品，大打「無卡分期」，提供消費者不須信用卡就可以分期付款，吸引消費者以分期付款方式消費。

雖奇摩購物中心就「無卡分期」申請流程有所說明，但卻完全未揭露「無卡分期服務提供之公司」名稱，也未讓消費者知悉無卡分期消費有無收取利息？若有收取利息，利息多少？而更多的消費者於下訂單購物時，根本不知悉所謂的「無卡分期」是消費借貸。

台灣消保會說，在奇摩購物中心這麼大的平台上，完全未揭露消費借貸業者的名稱，更遑論揭露消費借貸等條款，明顯忽略消費者知的權益。

第二個管道是手機上的APP商店，這是父母親比較不熟的領域，不容易知道孩子們其實只要在手機上輕鬆下載APP，然後只憑學生證就可以快速輕鬆的分期購買一支蘋果手機！這個APP讓人更擔憂的是債權人僅是一般公司而非金融機構。

「政府都不管的嗎？」消費者帶著絕望的眼神抱怨！台灣消保會說，網路上新的消費型態速度遠快過法令訂立或修正的速度，消費者又往往無正確的管道求助，台灣消費者保護協會除了呼籲政府盡快修法以外，更應著手加強校園與社區的巡迴宣導講座，自小建立正確的消費觀念以及能即時察覺危機的知識。

台灣消保會提醒年輕的學生們留意，業者對著無收入、無信用紀錄的學生族群們虎視眈眈，拿著外包糖衣卻內含高利息的苦藥，誘惑著學生簽下高額消費借貸滿足自己當下的消費慾望。

為此，台灣消保會提出4大呼籲，一、消費者於網路購物時，應先確認自身的需求及能力，檢視業者 是否有提供相關完整的資訊，若有疑問，可詢問客服，切勿盲目決定，以免事後不能解約退費或解約被要求高額違約金。

二、消費者一旦決訂購買商品時，一定要保留相關收據、契約書等。 若是線上申請分期付款，也應存檔留存，以免日後發生爭議時， 無法提出證明。

三、業者與平台應於網站上揭露承辦消費借貸分期付款公司名稱與 條款，且應主動告知消費者辦理的是消費借貸、貸款金額及利息 計算方式等。