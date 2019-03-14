老公外遇小三產下女嬰 妻在冰箱發現哺嬰的母乳

2019-03-14 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小綠」與有婦之夫「阿青」嘿咻產下女嬰，「阿青」的妻子在丈夫租住處發現「小三」餵女嬰的母乳起疑，經丈夫告知婚外情提告，「小綠」辯稱不知他已婚，但他卻證稱有告訴「小綠」，她並稱「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐」，台中地院依妨害家庭罪將「小綠」判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，「小綠」知「阿青」是「小芬」的配偶，於2013年4月至5月間，在「阿青」當時位在台中市南區的租屋處，與他發生性關係，並因此受孕，而於2014年2月8日產下一女，至20176年6月間，「小芬」經丈夫告知後提告。

同時，「小芬」在「小綠」搬離租住處後，曾前往「阿青」的租處， 協助丈夫整理該處所，並發現「小綠」遺留於冰箱母乳，即知悉「小綠」與丈夫曾發生性行為並產下一女。 「小綠」坦承與他發生性關係，並因此受孕，而於103年2月8日產女，但否認妨害家庭犯行，辯稱她不知道「阿青」已婚，第一次到她家，就跟她家人談到他是單身。

但「阿青」證稱他於2013年認識她時，即告訴她伊仍有婚姻關係，「小綠」還表示「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐」，他說沒關係，只要將事情隱匿好，他能照顧她。