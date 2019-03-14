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原年薪140萬如今月賺3萬 力霸案明星調查官淪落蔬果送貨員

2019-03-14 06:58聯合報 記者張宏業╱即時報導

前北機站調查官楊肇忠，因投資股市失利，涉嫌向股市金主鄧福均透露訊息遭法辦，從明星...
前北機站調查官楊肇忠，因投資股市失利，涉嫌向股市金主鄧福均透露訊息遭法辦，從明星調查官淪為送貨員。圖/讀者提供
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前調查局北機站資深調查官楊肇忠，被控搜索群聯電子虛假財報案前，傳送「IC設計不要碰」的訊息給股市金主鄧福鈞，讓鄧放空群聯股票；另於偵辦中信金購地弊案前，下單買進長虹建設股票，高院昨天依圖利、洩密罪改判楊1年6月及6個月徒刑確定，楊認為自己只是盤前下假單，觀看股價走勢，對圖利罪部分不服判決，決定上訴三審。

楊肇忠出事後被停職，為了生計，只好放下身段去幹果菜送貨員、黑板組裝工等粗活，原本年薪高達140萬元的他，現在每月只賺3萬元，他去年端午開聯結車時，因太累打瞌睡，在高速公路發生車禍，又賠了5萬元，如今三餐只能吃60元便當，連煙都只能抽雜牌貨，令人不勝唏噓。

楊肇忠是調查班32期，也是調改會發起人，偵辦過亞太固網掏空案、前後備司令部中將副司令袁肖龍買官案，原本是調查局明日之星，因2011至2013考績連續3年乙等，自此懷憂喪志，沉迷股海，沒想到虧了1500萬元，為了借款還債，他鋌而走險，打電話向案件當事人鄧福均借款，犯了調查局大忌，吃上洩密罪官司，最後還被檢察官收押。

楊肇忠說，他從2014年起因升官無望，開始沉迷股票，起初只玩波段，後來乾脆玩當沖，一年內虧了7百多萬，為了拼回老本，從此開始走火入魔，每天不斷跟親人、同事、銀行，甚至是律師借錢玩股票，最後輸到1500萬元，由於周遭已無人可再借錢，逼不得已，只好向鄧福鈞借款60萬元還債。

楊肇忠指出，那時他已無心工作，每天就想玩股票，北機站搜索中信金前，他因想觀看股價走勢，所以盤前融券下假單，買了一張長虹股票，列入庫存頁面，沒想到弄假成真，這張股票僅賺1200元，卻被認定是圖利自己，實在冤枉，「如果要內線交易，我怎麼可能只買一張？」

楊肇忠激動說，圖利部分包括他以前北機站同事、證券營業員都出庭作證，證明他無藉此牟利的犯意，無奈二審法官不採，讓他感到遺憾。

至於群聯洩密部分，楊肇忠解釋，搜索當天早上滑手機時，因看到鄧福均用Line傳來早安圖，所以告知鄧「IC設計不要碰」，但這並不是要還借錢的人情，只是基於好意提醒，沒想到法官也不信，讓他對司法感到失望。

前北機站調查官楊肇忠，對於二審不採信他的說詞，判他圖利罪一年六月感到遺憾。記者張...
前北機站調查官楊肇忠，對於二審不採信他的說詞，判他圖利罪一年六月感到遺憾。記者張宏業/攝影
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