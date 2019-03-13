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妻兒求情無用 父打死5歲女判刑9年10月

2019-03-13 23:32聯合報 記者王宏舜／台北報導

法官梁耀鑌指出，受虐兒多半是六歲以下無自救能力的人，盼社工、村里幹事和鄰居都應「...
法官梁耀鑌指出，受虐兒多半是六歲以下無自救能力的人，盼社工、村里幹事和鄰居都應「雞婆」一點。圖為台南某國小學童多年前高舉標語，呼籲終結兒虐。 本報資料照片
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五歲女童不會控制排泄屢遭黃姓父親毆打，前年底，黃拿「不求人」和衣架鞭打並踹肚子，導致女童頭部外傷性軸索損傷死亡。黃一審被依家暴傷害致死罪判刑九年十月，黃妻和兩幼子頻求情說「妹妹調皮才被管教」，但台灣高等法院昨天維持原判。

受命法官梁耀鑌呼籲政府盡速落實社會安全網。他說，近來發生多起虐童案，被害人被發現時不是受重傷就是死亡，醫院才通報警察，部分案件更引爆「鄉民正義」怒吼，但「鄉民正義」出頭代表這不是一個健康的社會，虐童案層出不窮，政府勢必得考量風險預防。

他還說，司法是最後一關，且不告不理，受虐兒多半是六歲以下、無自救能力的人，盼望社工和村里幹事能定期訪視有幼童的家庭，鄰居也應「雞婆」一點，讓公權力即時協助。合議庭也提到，刑法妨害幼童發育罪未如凌虐人犯罪設有加重結果犯處罰，凌虐致重傷與凌虐致死和一般的傷害致重傷或致死不一樣，主管機關應盡速補破網。

卅八歲黃姓男子和妻子育有二兒一女，五歲么女學習能力較慢，常隨地便溺，黃認為「怎麼教都教不會」，常拿衣架鞭打她，「受傷了也不送醫」。前年十二月十七日，女童傷勢過重致休克死亡，黃承認傷害女兒，但否認凌虐，稱只是管教。

高院開庭時，黃表示「自己小時候也是這樣（被）打過來的」。黃妻表示，女兒沒上學，丈夫教她認字、學注音，求好心切才會管教，希望可輕判。女童大哥說，爸爸對三個小孩很好，妹妹較調皮才被管教，並替父喊冤「沒有到虐待，沒那麼誇張。」大家犯錯都會受處罰，「希望可以判輕一點」。

高院認為，黃身為父親，有保護教養義務，因女兒欠缺自理便溺能力，不好好管教或求醫，導致無可挽回結果。對照施暴手段、次數、期間、程度，已不是一般懲戒、管教，屬刑法「凌虐行為」，判九年十月徒刑合理，駁回上訴。

虐童台灣高等法院受虐兒
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