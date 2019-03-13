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「偵查不公開」警察杯弓蛇影？ 法務部：誤會本意

2019-03-13 19:23聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台灣森林面積占台灣島總面積59%，我國擁有珍貴的林業資源，但近來盜伐案件頻繁，尤其許多「山老鼠」竟是逃逸移工，法務部建議內政部移民署對外籍移工做生物跡證、臉部影像記錄，供檢警辦案使用。曾任南投地檢署檢察長的法務部主秘楊秀蘭，因南投縣森林覆蓋率極高，她也分享查緝心得，也希望宣示政府打擊盜伐的決心。

司法院1月18日預告「偵查不公開作業辦法修正草案」，草案規定包括「偵查機關及偵查輔助機關首長，應指定該機關有關人員三人至五人，組成偵查不公開檢討小組，由機關首長或其指定之人負責召集，就當季媒體報導該機關有關偵查案件等之新聞加以檢討。遇有重大事故，得隨時召集之；當季無新聞者得免召開。偵查不公開檢討小組會議，必要時得報請上級機關派員列席。」，強化檢討究責機制。

司法院表示，涉及的內容主要都是偵查程序，條文是法務部所擬，司法院也只能尊重。

3月7日，保七總隊第四大隊發布新聞，指前一日在宜蘭和桃園交界處查獲「3名山老鼠」，緝獲4大塊肖楠、5塊小型角材和搬運背架等贓物。新聞稿中除描述警方在低溫中查緝的辛勞和呼籲民眾不要以身試法外，對犯嫌身分全無交代，沒有姓氏、性別、國籍和年齡資訊，國人無從得知破壞台灣稀有珍貴林木的究竟是哪些人、防範之法。

保七刑大稱「因應司法院修正偵查不公開作業辦法，雖然尚未正式實施，但是各單位都會未雨綢繆地研議如何取得均衡點，因相關細節做法尚未明確，在適應調整的過程中必然會有未盡周全之處」。

法務部長蔡碧仲今表示，鼓勵國人取締山老鼠，對於維護公共利益的資訊，應適度公開，相關機關發的新聞稿若索然，自然也沒有管道可宣傳，「這不是偵查不公開的本意」。

林木生長不易，尤其參天巨木更顯珍貴，但過去幾年，違反森林法者被判刑，刑度竟逾半不到一年，且累犯者比例也高，直到森林法加重刑責後，刑度在「1年以上2年未滿」者才增多，但對千百年樹木的損害難以彌補。去年，南投林區管理處安排檢察官、法官實地步行8小時到盜伐區勘查現況，希望檢、審深究盜伐對環境法益的影響，改變思維。

法務部長蔡清祥表示，調查局與林務局合作建置檜木DNA資料庫，追查被盜伐林木來源。...
法務部長蔡清祥表示，調查局與林務局合作建置檜木DNA資料庫，追查被盜伐林木來源。記者王宏舜／攝影
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司法院山老鼠移工
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