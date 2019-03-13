高雄4歲童不聽媽媽話 爸竟痛毆踹破肝臟致死

2019-03-13 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄麥姓父親前年不滿4歲兒子不聽妻子管教，竟涉嫌徒手毆打，還用腳踹使兒子撞向書櫃，造成肝臟破裂、腹腔出血等重傷，他發現兒子陷入昏迷才趕緊抱著開車送醫，可惜急救不治；橋頭地院認定麥主動向到場警方承認犯行，符自首要件，依犯故意傷害兒童致死罪，判7年2月，可上訴。

判決指出，麥姓父親（34歲）婚後育有1女、1子，平時掌管家族企業，2017年12月10日下午2點多時，他看見兒子居然不聽從母親管教，一氣之下動手教訓，也不顧妻子阻止，徒手猛毆兒子，更用腳踹害兒子往前倒撞書櫃，結果兒子臉色不對勁、嘴唇發紫，顫抖站不太穩，他幫兒子沖水仍沒反應，趕緊抱著開車載去急診。

麥姓男子將兒子送抵高市聯合醫院時已無生命跡象，醫院急救至同日下午4點多宣告不治，經相驗解剖發現，兒子頭頸部及身上多處鈍力傷、肝臟破裂，大量腹腔內出血，導致休克死亡。

麥姓男子到案後承認犯行。員警證稱，當時接獲醫院疑似虐童通報，抵達醫院急診室看見麥在門口哭泣，麥當場說「不小心失手傷兒子」，合議庭認為麥主動供出相關犯行，符自首條件可減刑。

麥姓男子的律師另稱他患憂鬱症，經鑑定情緒管理與衝動行為控制力較低，且長期照顧妻子及兩個小孩累積壓力才導致憾事，案發後無法入睡；不過合議庭指出，鑑定報告顯示麥姓男子案發當下辨識行為能力沒受影響，麥於當下發現兒子不對勁會帶去急診，和一般人差不多。