移工轉行當「山老鼠」難抓 法務部籲移民署建臉譜檔

2019-03-13 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



國內盜伐林木情形氾濫，嚴重破壞國土與自然生態，過去10年，檢警單位共查獲4千多案，法辦人數高達5千多人，近年來，逃逸移工更成為盜伐的主角，法務部建議內政部移民署對外籍移工進行生物跡證、臉部影像紀錄，以供檢警單位辦案使用。

法務部統計資料指出，偵辦違反森林法案件全國排名前三的分別是南投、苗栗、新竹地檢署，法務部主秘楊秀蘭曾任南投地檢署檢察長，今天分享她的辦案經驗。

楊秀蘭說，過去，違反森林法的案件有九成都被判刑1年以下，森林法2015年5月修法之後，涉案者的刑度增加，去年判處刑度在1年以上的高達六成四，還有人被判刑3年以上。

楊秀蘭說，近年來移工成為犯罪的主力，過去有些移工是被聘雇搬木頭的，後來進化成自己當金主，檢警單位查案時，雖然會在森林中攝影蒐證，但因證物光影模糊，時而無法分辨涉案者身分，因此建議移民署對移工的個資建檔，以方便偵緝

法務部統計，過去10年全國檢警查獲4千6百多件盜伐案件，並逮獲的4850位「山老鼠」，楊秀蘭說，值得注意的是，5萬名逃逸外籍移工中有不少人當起「山老鼠」，有必要嚴加防範。