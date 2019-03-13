影／20歲的186萬名車生日禮物 因酒駕撞毀還吃上官司

2019-03-13 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市施姓男子才過20歲生日，父母送他價值186萬元Lexus IS300名車，沒想到他昨天深夜酒後從台中駕車返家抵彰化市金馬路、建國北路口時，與林姓男子駕駛的白色Toyota yaris相撞，兩車都嚴重撞毀，警方據報到場處理，施男酒測值達0.66，今天被警方依公共危險罪嫌移送法辦，林姓駕駛則是違規迴轉，被開900元罰單。

警方調查，施姓男子昨晚約11點10分，駕Lexus從台中往南沿彰化市金馬路一段返家，距住處不到1公里，行經建國北路口時，撞上對向由林男駕駛違規迴轉的白色Toyota yaris，施的白色Lexus車頭毀損嚴重，安全氣囊爆開，yaris右側車門則被撞凹。

附近民眾聽到碰的一聲巨響，發現兩輛白色轎車撞在一起，而事發後，Lexus施姓駕駛躲進附近一處停車場空地，警方據報後趕到現場，施男見員警前來，一直猛灌水，試圖沖淡酒精，兩方肇事的父母隨後也趕到現場關心，並協助善後。

警方指出，施供稱當時下班從台中要回彰化，當時車速僅約6、70公里，且是直行車，質疑對方違規迴轉釀禍。施的母親說，兒子從事裝潢業，肇事的Lexus IS300是花了186萬送給兒子的20歲生日禮物，車子撞壞當然心疼，但雙方人沒怎樣就好。

林男是工程師，在與朋友打完球要回家，沒想到中途肇事，原定今天出國洽公，還好人沒事。