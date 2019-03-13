朝振興醫院丟汽油瓶縱火 男判刑3年6月

2019-03-13 16:17 中央社 台北13日電



翁姓男子自認振興醫院未治癒他的腳傷，去年朝醫院丟擲已點火引燃的汽油瓶。聯合報系記者李承穎/翻攝 分享 facebook 翁姓男子自認振興醫院未治癒他的腳傷，去年朝醫院丟擲已點火引燃的汽油瓶。士院審酌翁男主動投案，坦承大部分事實，並與醫院達成和解，判刑3年6月，可上訴。

士林地方法院今天公布的判決書指出，翁姓男子民國105年8月間因車禍傷及右腳踝關節，前往振興醫院接受手術治療，術後仍感右腳踝關節持續疼痛，認為振興醫院未將他治癒，因而心生不滿。

107年4月21日，翁姓男子先於新北市淡水區購買汽油，並將汽油灌入紅標米酒空瓶，再將布條塞進瓶口作為引信，隨後騎車前往振興醫院。

翁姓男子點燃汽油瓶引信後，將汽油瓶擲向振興醫院第二醫療大樓引發火勢，所幸保全人員聽聞玻璃爆裂聲前往查看，隨即以滅火器撲滅火勢，建築物因而未燒燬。

翁姓男子坦承丟汽油瓶並縱火，但辯稱刻意朝無人地方丟擲，沒有要放火燒醫院、恐嚇公眾的犯意，純粹只是要表達不滿。

翁男辯護人也主張，翁男曾多次到振興醫院身心內科就診，精神狀況異於常人，而無法妥善處理情緒，行為雖有可議，但尚非無可憫恕之處，請求法院減輕其刑。

承審合議庭認為，振興醫院是公眾頻繁進出的場所，在醫院丟擲汽油瓶威力非同小可，足使公眾心生畏懼，況且翁男丟擲汽油瓶後揚長而去，完全不顧汽油將四溢流竄引發危險，確實有放火燒燬現有人所在建築物的犯意。

判決書也指出，翁男丟擲汽油瓶前曾警告民眾不要靠近，顯見犯案時有完整的辨識能力與控制能力，應負完全的刑事責任，更何況翁男此舉恐造成進出醫院的醫護人員、病人及親友等，因火勢延燒而造成恐慌、推擠，甚至因火舌蔓延而傷及無辜，並無可憫恕之處。

合議庭審酌，翁男僅因不滿醫院未治癒他的腳傷而犯案，應予嚴懲，但考量他不知如何情緒管理，以此方式表達不滿，犯罪後主動向警方投案，且坦承大部分事實，並與振興醫院達成和解，因此依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪判刑3年6月。