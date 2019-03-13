成醫體循師林光宇停職 廟口打工賣臭豆腐

2019-03-13 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院審理成醫體循師林光宇殺人未遂案今天宣判，認林違反醫療法處有期徒刑1年。林光宇感謝法官明察秋毫，願意幫忙調查、還原職場霸凌的真相，他將和律師研究是否上訴。林表示，公懲會已約談他，希望能夠復職，現在則與友人在安南區一廟埕打工賣臭豆腐，貼補家用。

林光宇今天在妻子及家人陪同下，聆聽判決，得知院方依妨害醫療法處有期徒刑1年，鬆了一口氣。他再次向傷者及造成社會大眾不安致歉，也感謝律師、護師工會的協助，更感謝法官的明察秋毫。

他表示，霸凌充斥在社會各個角落，前幾天29歲醫師遭職場霸凌而自殺身亡，這種醫療環境不是我們所樂見的，尤其護理人員在白色巨塔中人數最多，反而是最弱勢的一群，希望這件事能夠喚起衛福、教育及勞動部及社會大眾的重視，協助改善職場環境。

然而，目前遭到成醫停職的他，本周一接受公懲會的約談，了解相關案情內容，林說，希望能夠復職，但決定權不在他身上，尚待公懲會進一步調查處理。他說，目前與友人在安南區一廟埕打工賣臭豆腐，貼補家用。