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成醫刺傷2醫護體循師判1年 院方：尊重司法判決

2019-03-13 15:15中央社 台南13日電

成大醫院體外循環師林光宇去年9月闖開刀房，持刀傷及2名醫護人員，台南地方法院今天判處1年有期徒刑；成大醫院透過LINE群組說，尊重司法判決，但成醫未介入司法調查。

對於林光宇遭判刑1年，成大醫院透過網路LINE群組回答媒體詢問的問題。

成醫指出，林光宇違失行為已依公務員懲戒法規定程序移付公懲會懲戒，是否復職將靜候公懲會判決結果。

至於受害醫護人員是否會提出上訴；成醫說，尊重受害者的意願。

對於台灣護師醫療產業工會要求成醫公布職場霸凌調查結果，成醫表示，成醫訂有職場不法侵害事件的通報程序，林光宇從未依相關管道反映或申訴，且自民國104年迄今休假正常。

成醫說，因加害人不願接受訪談，成醫調查小組僅能依據各關係人的陳述及參酌相關附件，審慎完成調查作業。

台南警方調查，林光宇107年9月28日上午9時在成醫辦公室取出蝴蝶刀後，前往3樓開刀房刺殺54歲的陳姓女護理師數刀，包括腹部2刀、手部3刀。開刀房內的胡姓女醫師見狀，急忙奪刀，手部也被劃傷。

林光宇行凶後，在向警方投案途中透過臉書留下「終結霸凌」4個字，警方訊後將全案移送台南地檢署，南檢火速偵辦，6天後偵結，依殺人未遂及違反醫療法起訴，台南地院今天改以妨害醫療罪及傷害罪判刑1年，全案可上訴。

成大醫院醫護人員職場

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