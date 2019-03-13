成大開刀房濺血 受害醫師：選擇原諒

2019-03-13 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大心臟外科體外循環技師林光宇去年9月因為自認遭到同事職場霸凌，持刀進入開刀房，刺傷陳姓護理師，並波及胡姓醫師，法院今天宣判依違反醫療法及傷害罪，輕判一年，胡姓女醫師今天表示，是非對錯可能只有當事人知道，但兩人都是她的好同事，所以選擇原諒。

據了解，陳姓護理師當時全身包括胸、腹部等被砍七刀，傷勢嚴重，至今都在請假中，未回到醫院上班，而她在法庭應訊時不斷哭泣，驚恐難以平復，向法官表示，當時她認為林光宇就是要置她於死地，至今被殺的畫面仍然每天都會出現在腦海裡。

醫院今天表示，陳女對宣判結果是否會提出上訴，尊重其本人決定。

林光宇因為自認被霸凌，持刀進入開刀房追殺陳女，當時一名患者躺在開刀房內等待，尚未麻醉，過程都看見，也受到驚嚇，而現場主刀的胡姓女醫師，勇敢地企圖奪刀而受傷，當時因為傷勢不輕，醫院都擔心會影響到她的外科手術能力，還好經過治療，目前都已經恢復，手術也都正常執行。

胡姓女醫師今天表示，不會後悔當時的行動，而兩人都是她重要的工作伙伴，誰是誰非很難說，而且當時林光宇並沒有砍她，所以選擇原諒，沒有提出傷害的告訴，雖然希望一切如舊，但是「兩人要都回來醫院恐怕是不可能的」

林光宇目前在賣烤地瓜，希望能夠返回醫院上班，醫院則表示，已送公務員懲戒委員會決定，尚未有結果。

檢方當初是以殺人未遂罪起訴，但法院判決卻是依照刑度較輕的違反醫療法及傷害罪，判決文中指出林光宇因為認為自己被霸凌、憤而出手，主觀上並沒有殺人意圖，而林光宇則在宣判後表示「感謝法官認同我被霸凌」

林光宇到底有沒有遭受職場霸凌？醫院表示，調查過程中因為林不願意出面說明，無法有完整調查；由於林光宇認為受到職場霸凌，去年事發後，包括護師工會及名醫都出面聲援他，但成大醫院去年事發後曾公開表示，「林光宇因為個性關係，在醫院內的人緣並不好」