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成大手術室凶殺案宣判 成大：是否復職要看公懲會

2019-03-13 14:31聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

成大醫院去年9月發生心臟外科體外循環師林光宇，因認為遭到職場霸凌，而持蝴蝶刀進入開刀房，刺傷陳姓護師，而在開刀房內的胡姓醫師也被波及，法院今天輕判一年，醫院表示尊重法院，至於護師工會要求公布職場霸凌調結果，院方表示，有調查但因為林光宇不願意主動說明，很難完整調查，至於是否會復職，已交公懲會裁決。

醫院表示，針對輕判的部分，陳姓護理師是否會提出上訴，都尊重其本人意見，目前還沒有結論。

醫院指出，原本對於職場不法侵害事件訂有通報程序，但林光宇從未依相關管道反映或申訴，院方調查從104年迄今休假正常，而在過程中林表示不願意接受訪談，因此調查小組僅能依據各該關係人之陳述及參酌相關附件審慎完成調查作業。

成大醫院心臟外科體循師林光宇稱不滿長期遭職場霸凌，去年9月28日涉嫌持蝴蝶刀進入開刀房，連刺陳姓護理師胸、腹部7刀，胡姓女醫師制止，左手也遭割傷，林出面自首，台南地院審理時，他說，一時衝動所致，沒有殺人犯意，合議庭認林妨害醫療法，判1年徒刑。

林和家人聆聽宣判後，也表示安慰，林再次向傷者致歉外，他也感謝法官能夠重視職霸凌問題，呼籲各界共同重視職職霸凌。

合議庭陸續傳喚陳女在內的13名證人作證，逐一檢視報案紀錄、林的休假紀錄、林與羅主任往來電子郵件、陳女、胡女病情鑑定報告，並函文台北榮總徵詢林錄取事宜及高雄長庚醫院鑑定報告等。

林光宇說，長期遭職場霸凌，要找陳理論，一時衝動所致，他沒有殺人犯意，向傷者、同仁及社會致歉，迄今仍後悔不已。辯護律師主張，林涉普通傷害及醫事法，符合自首，建議法官從輕量刑。

檢方認為，林身為醫療人員深知胸、腹部重要部位，為個人私怨刺殺被害人，犯罪手法凶殘，犯後態度不佳，如林所稱，要找陳理論，何必帶刀子？陳女律師指出，林有殺人的故意，尤其林所訴的動機是職場霸凌，但職場霸凌不能無限上綱。

檢警調查，林光宇與陳彩鳳是葉克膜小組同組成員，陳女是組長。林去年考取台北榮總，主任卻遲遲不願蓋離職章，等到北榮已另外錄取他人，主任又酸他說，如果現在離職我可以蓋章，林為此耿耿於懷。

林與呂姓女同事不和，近來又因排班問題與陳女衝突，主任也要求他調整位置，他覺得遭到同事排擠，認癥結出在陳女身上，案發當天情緒失控，回辦公室拿了凶刀，前往第七開刀房，找她理論。

目擊者說，當時開刀病患剛推進手術室準備要開刀，尚未麻醉。林一進來就反手持刀，當著醫師胡祐寧、麻醉師及實習醫師等人的面，朝陳女胸、腹猛刺，病患全程目睹，嚇得不知所措。

胡女出面搶刀，阻止林繼續行凶，手部也遭割傷，林隨即快速離去，並更換服裝後，在臉書留言「終結霸凌」，再到附近的第五分局開元派出所投案。

霸凌職場醫師

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