彰顯「我是中國人」搞醜圓山水神社 他緩刑2年繳3萬

2019-03-13 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市市定古蹟「圓山水神社」前年遭塗鴉破壞，四根柱子上遭白漆寫下仇日字眼，中華統一促進黨員張修嘉（48歲），遭士林地檢署依違反文化資產保存法、毀損罪嫌起訴，士林地院依文化資產保存法處刑6月，得易科罰金。高等法院今判上訴駁回，但緩刑2年，判決確定後6個月内，向國庫繳納3萬元。

坐落台北市中山北路5段82之1號後山的「圓山水神社」主殿柱子，屬「圓山水神社」設施的一部分，市府2004年4月28日公告指定為直轄市市定古蹟「草山水道系統」保存範圍，現由台北自來水事業處管理、維護。

「圓山水神社」是日本人建造的神社，神社除主殿供奉水神外，下有書寫「圓山水神社」石碑，另有涼亭、石燈籠，手洗石製水槽，並有兩隻石獅守護，還表參道，都是昭和時代產物。

張修嘉不滿部分地方政府復建神社，他為彰顯自己是「中國人」而不是日本人，2017年8月13日深夜帶著畫筆、橡膠手套、無蓋廣口空瓶和無法用清水或去漬油洗淨的白色水泥漆前往圓山水神社，用白色水泥漆在神社主殿的4根朱紅色柱子上塗鴉「奪台殺民一百萬」、「侵華虐殺數千萬」、「日寇倭奴狗畜牲」、「皇民賤種三腳仔」文字。

張說，不知道圓山水神社是古蹟，它是隱藏在草山水道古蹟内，油漆有「保護作用」，沒有毁損到建物本身，怎會構成毁損？且法院有以前相關案例被判無罪。張說，圓山水神社原是日式木造神社的形式，主殿早已滅失，現行主殿是1990年間所建，改為中國式的紅柱青瓦亭，怎會是古蹟。

張修嘉說，日本是毒害我們、殖民的統治者，水公司為何還要用人民的錢去維護日本殖民的文物等語；高院認定他早已知這是日本殖民時期的文物，明知道這是古蹟。

合議庭認為，張塗鴉的「奪台殺民一百萬」、「侵華虐殺數千萬」、「日寇倭奴狗畜牲」、「皇民賤種三腳仔」等文字，字體粗大、字跡潦草，且糾結難辨，未乾的油漆淋邐而下，讓神社主殿的莊嚴受損，宛如廢墟，歷史價值遭受嚴重貶抑。

2009年台北市議員莊瑞雄、黃向群與劉耀仁等人以油漆塗抹一級古蹟景福門上的黨徽顏色，法院判決無罪，這件案子也被張拿來當例子辯駁。但高院表示，那與張的塗鴉完全不同。