打官司假扣押不要碰這個 律師：很麻煩的！
日前有新聞報導一女子發現丈夫有小三，怒告小三求償還假扣押她的車子，結果訴訟打完後，小三發現原配假扣押的車子車體受傷零件損壞，回過頭告原配，結果原配還得賠一萬多元，律師林智群在臉書貼文指出，一般扣押財產，他不會建議扣車，因為扣車很麻煩的。
他說，扣車還要先找車子，難度很高，就算車子扣到後，法院也不負責保管，要自行拖吊車輛找地方停，也是費用，而且扣押車子後，債權人要負責保管車輛，如果有任何損害，帳是要算在債權人頭上的。
林智群貼文如下：
<扣車很麻煩的！>
新聞：新竹一名范姓女子2016年發現丈夫與黃姓小三互通曖昧訊息，質問得知丈夫多次在家與黃女嘿咻，怒告黃女求償60萬元並假扣押黃女車齡2年多的TOYOTA汽車，後來新竹地院判黃女要賠范女20萬元確定，但黃女領回愛車時，發現車體被刮傷、煞車來令片生鏽，認為范女沒有盡到保管責任，反過來求償修車費，新竹地院今判范女須賠償1萬7000餘元確定。
想法：
一般扣對方財產（房子銀行帳戶），我都不會建議扣車，
因為扣車很麻煩的！
1.車子會移動，要找到標的所在位置很難！
有時候還要找計程車隊幫忙協尋呢！
（當然找到了也是要給一筆錢的）
2.好不容易確定車輛位置了，請法院來扣，
拖吊車也是要自己找，費用也是要自己負擔，
車輛是一般車就算了，
如果是藍寶堅尼，
恐怕連拖吊業者也不願意幫你拖吊的！
不然拖吊過程刮到車子，誰負得起這個責任？
3.即使成功扣到車了，
法院也不會幫你保管（法院哪來停車場幫你保管呢？）
而是會要債權人自行保管，
那你也要安排停車位，也是付停車費～
4.保管期間還要注意車輛狀況，
保管期間車子壞了，是算在債權人頭上的！
像我十幾年前在in house時，
公司主管確認了車輛所在位置，
在債務人公司扣了一台雙Ｂ，
好不容易扣到車了，
我那個公司什麼沒有，土地最多，有場地保管車輛，
但執行過程要拍賣前確認車況，
慘了！水箱破了！
因為這種高級車都馬配備
環保材質（其實就是很容易壞的意思）水箱，
時間一久，水箱就破了，
還要找人處理這個事情．．．
結語：
你問我為什麼有那麼多故事可以講？
很簡單，
案子辦多了，總是會踩到狗屎，
狗屎踩多了，就有故事可以講了．．．
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