打官司假扣押不要碰這個 律師：很麻煩的！

2019-03-13 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



債權人假扣押車輛，得自行負拖吊保管之責。本報資料照片 記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 日前有新聞報導一女子發現丈夫有小三，怒告小三求償還假扣押她的車子，結果訴訟打完後，小三發現原配假扣押的車子車體受傷零件損壞，回過頭告原配，結果原配還得賠一萬多元，律師林智群在臉書貼文指出，一般扣押財產，他不會建議扣車，因為扣車很麻煩的。

他說，扣車還要先找車子，難度很高，就算車子扣到後，法院也不負責保管，要自行拖吊車輛找地方停，也是費用，而且扣押車子後，債權人要負責保管車輛，如果有任何損害，帳是要算在債權人頭上的。

林智群貼文如下：

<扣車很麻煩的！>

新聞：新竹一名范姓女子2016年發現丈夫與黃姓小三互通曖昧訊息，質問得知丈夫多次在家與黃女嘿咻，怒告黃女求償60萬元並假扣押黃女車齡2年多的TOYOTA汽車，後來新竹地院判黃女要賠范女20萬元確定，但黃女領回愛車時，發現車體被刮傷、煞車來令片生鏽，認為范女沒有盡到保管責任，反過來求償修車費，新竹地院今判范女須賠償1萬7000餘元確定。

想法：

一般扣對方財產（房子銀行帳戶），我都不會建議扣車，

因為扣車很麻煩的！

1.車子會移動，要找到標的所在位置很難！

有時候還要找計程車隊幫忙協尋呢！

（當然找到了也是要給一筆錢的）

2.好不容易確定車輛位置了，請法院來扣，

拖吊車也是要自己找，費用也是要自己負擔，

車輛是一般車就算了，

如果是藍寶堅尼，

恐怕連拖吊業者也不願意幫你拖吊的！

不然拖吊過程刮到車子，誰負得起這個責任？

3.即使成功扣到車了，

法院也不會幫你保管（法院哪來停車場幫你保管呢？）

而是會要債權人自行保管，

那你也要安排停車位，也是付停車費～

4.保管期間還要注意車輛狀況，

保管期間車子壞了，是算在債權人頭上的！

像我十幾年前在in house時，

公司主管確認了車輛所在位置，

在債務人公司扣了一台雙Ｂ，

好不容易扣到車了，

我那個公司什麼沒有，土地最多，有場地保管車輛，

但執行過程要拍賣前確認車況，

慘了！水箱破了！

因為這種高級車都馬配備

環保材質（其實就是很容易壞的意思）水箱，

時間一久，水箱就破了，

還要找人處理這個事情．．．

結語：

你問我為什麼有那麼多故事可以講？

很簡單，

案子辦多了，總是會踩到狗屎，

狗屎踩多了，就有故事可以講了．．．